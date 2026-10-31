transmitirá la pelea entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 31 de octubre desde Riad, Arabia Saudita. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? La cartelera se podrá seguir desde México a través de las señales de Azteca Deportes y Box Azteca 7. Además, DAZN ofrecerá la transmisión en los territorios donde tenga habilitados los derechos. ¡No recomendamos buscarlo por páginas de streaming no autorizadas!

BOX AZTECA 7 EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli online: ver pelea vía Azteca Deportes y DAZN en directo. (Video: Saúl Alvarez)
BOX AZTECA 7 EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli online: ver pelea vía Azteca Deportes y DAZN en directo. (Video: Saúl Alvarez)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC