Perú hizo historia en el Grand Prix de Judo. Brillith Gamarra en la categoría -52 kg. logró un gran triunfo sobre Gadashova Khadizha de Azerbaijan y obtuvo para nuestro país la medalla de bronce en este importante campeonato que reúne a casi 400 judokas de 50 países del mundo y que se realiza de manera extraordinaria en el Coliseo Eduardo Dibos de San Borja con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte. La pequeña Brillith se convierte en la primera judoka peruana en lograr este importante logro en un Grand Prix del Tour Mundial de Judo.

Las lágrimas de Brillith, nacida en Huamanga, Ayacucho, tras ganar el tercer lugar fueron de una judoka que supo salir adelante en este campeonato que presenta a los mejores atletas de los cinco continentes. María Martínez Murciego, la presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo junto a Carlos Zegarra, presidente de la Confederación Panamericana de Judo felicitaron el esfuerzo del Team Perú, primero en el Campeonato Mundial Junior y hoy en el Grand Prix que continúa hasta el lunes, para el martes dar paso al Open Panamericano.

La judoka ayacuchana volvió a lo grande después de 2 años de ausencia, clasificando al bloque final por la medalla de bronce. Inició su participación en la división de -52kgs venciendo por ippon a la cubana Dalí Sentmanat, luego derrotó a la serbia Nisavic Nikolina (3-0), perdió en cuartos de final con la española Ayumi Leiva en dura batalla y en la repesca, venció a Evelyn Beaton (Canadá) ante los aplausos y reconocimiento de las graderías.

“Estoy emocionada por esta mi primera medalla en un Grand Prix y ante los mejores, también me siento como una de ellos. Este logro va para mi familia que me apoyó en los momentos difíciles, estoy de regreso y hay Brillith para rato, también estaré en el Open Panamericano”, dijo Brillith con lágrimas en los ojos tras este logro histórico al convertirse en la primera deportista de Judo en lograr una medalla en un torneo de esta envergadura. Anteriormente en Varones ganaron medallas en este tipo de certámenes: Alonso Wong y Juan Miguel Postigos.

Brillith Gamarra ganó Gran Prix de Judo. (Foto: Federación de Judo)

Otra peruana Driulys Rivas quien accedió hasta el repechaje, se dio el lujo de batir a la reciente subcampeona Mundial Junior Lima 2025, venezolana Leomaris Ruiz, luego cayó en grandes duelos ante Khadadizha Gadashova (AZE) y Alicia Marqués (Canadá).

Luciana Julca (-57kg) en explosiva lid derrotó a la llanera Audreys Pacheco, perdiendo luego con Faiza Mokdar (Francia) en segunda ronda, pero dejando buenas sensaciones de cara al futuro.

Los cinco medallistas de oro del Gran Prix en la jornada inaugural fueron Mary Dee Vargas (Chile) en -48kgs logrando para su país una medalla histórica, Asphiz Izhak (Israel), en -60kgs, Jessica Pereira (Brasil) en -52kgs, Valerio Accogli (Italia) en 66kg y Faiza Mokdar(Francia) en -57kgs.

Este súper evento continuará este domingo 12 y Perú competirá con Hilary Lam (-63kg), Xsara Morales (-70kg), Aldair Barthe (-73kg), Fatih Muñoz, Javier Saavedra y Said Palao (-81kg). Las competencias este domingo inician desde las 10:30 de la mañana y las finales son desde las 5:00 p.m y los que quieran asistir pueden comprar sus entradas en Teleticket.

