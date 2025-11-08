El peruano, James Llontop, consiguió un nuevo nocaut en FFC
El peruano, James Llontop, consiguió un nuevo nocaut en FFC

El peruano volvió a brillar con luz propia en su última defensa del título de peso wélter del FFC 98, cuando se impuso por nocaut en apenas el primer asalto al argentino José “El Terrible” Barrios y se alzó con su tercera victoria consecutiva por KO. El evento, celebrado en el Centro de Convenciones Barranco, vio cómo Llontop defendía el cinturón con autoridad en el primer minuto clave del combate (4:16 del round 1). Con ese triunfo, el también conocido como ‘Gokú peruano’ reafirma su reinado en la división y pone su mirada en lo que viene: un desafío internacional en Turquía, con la ambición clara de dar el salto al UFC.

