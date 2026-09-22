¡Los motores vuelven a rugir! Tras dejar atrás una segunda fecha de infarto, el Campeonato Nacional Ronex 2026 se alista para disputar su esperada tercera fecha el próximo 27 de septiembre en el Ronex Park de Lurín. La temporada entra en su etapa más caliente y decisiva del año.

La emocionante tabla acumulada muestra cómo la constancia y el vértigo sobre el circuito están marcando la pauta de este certamen. En la categoría RX (General), la emoción se concentra en la parte alta con Fernando Dreyfus firmando un acumulado de 92 puntos tras una brillante segunda fecha perfecta de 50 unidades, seguido muy de cerca por Beto Sánchez (85 pts) y Paul Abanto (71 pts). Por su parte, en RX Fuerza Libre, Angel Yactayo pisa el acelerador a fondo para adueñarse de la cima con 81 puntos, tras una dominante actuación en la última jornada, escoltado por Raúl Velit (50 pts) y Beto Sánchez (41 pts).

La lucha también está al rojo vivo en Crosscar, donde Freddie Blume encabeza la tabla general con 87 unidades, presionado de cerca por Nicolás Landa (76 pts) y Joaquín Landa (54 pts), quienes vienen recortando distancias de manera agresiva. En cuanto al Motos Pro, Flavio Castro impone condiciones de manera implacable sumando un puntaje perfecto de 100 puntos en la cima, bien resguardado por Manuel Medina (85 pts) y Renzo Cecchi (79 pts). Finalmente, en Motos Mecánica Nacional, una de las categorías más reñidas tiene a Yerson Pachuca liderando con 79 puntos, seguido de muy cerca por Luciano Rodríguez (77 pts) y Darley Rondon (66 pts) en un pelotón que promete fricción pura desde la partida.

Luciano Pestana, organizadores del torneo, destacó el nivel y la expectativa que genera este nuevo reto en la pista: “La segunda fecha nos dejó vallas altísimas y demostró que el Campeonato Ronex está más vivo y competitivo que nunca. Invitamos a todo el público a que nos acompañe en Ronex Park a vivir una verdadera fiesta del deporte motor”

Un espectáculo garantizado dentro y fuera de la pista aguarda a los asistentes, ya que el Ronex Park está listo para recibir a las familias, clubes y fanáticos del deporte motor que demuestran que la pasión por la velocidad en el Perú vive su mejor momento. Zonas de descanso, gastronomía, música y el clásico meet and greet con los pilotos aseguran una experiencia total.

Las entradas para la tercera fecha ya se encuentran disponibles en Joinnus.