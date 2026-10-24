Este sábado 24 de octubre, Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se enfrentarán por el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en el American Family Field (Milwaukee). Este emocionante compromiso está pactado para empezar a las 18:00 horas en México. Un duelo de pronóstico reservado, donde ambos equipos buscarán el triunfo para llegar con gran motivación al próximo duelo que será en Tropicana Field.

¿Quieres ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible a través de Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de diversos cableoperadores del país. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir EN VIVO el Rays vs. Brewers.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, Rays vs. Brewers por Serie Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del Juego 2 de Serie Mundial 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, Rays vs. Brewers por Juego 2 de Serie Mundial 2026?

Si no estarás frente a un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.