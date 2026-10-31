vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO. ¿En qué canales ver la transmisión de esta pelea? En México, el combate se podrá ver por las señales de Azteca Deportes y Box Azteca 7, mientras que DAZN será otra de las alternativas para seguir el evento vía streaming en los territorios donde tenga habilitados los derechos. Ojo, no busques transmisiones por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia la pelea? El evento está programado para este sábado 31 de octubre en The Venue, en Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO: ver transmisión gratis Azteca Deportes, Box Azteca 7 y DAZN. (Video: DAZN)
Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO: ver transmisión gratis Azteca Deportes, Box Azteca 7 y DAZN. (Video: DAZN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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