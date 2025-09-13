Desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por el título de peso supermediano. La contienda formará parte del evento estelar de la noche en la ciudad de Estados Unidos este sábado 13 de setiembre. La transmisión será de carácter exclusivo por la señal de Netflix, en su versión de eventos live streaming. Este combate iniciará alrededor de las las 10:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:30 a.m. del domingo 14; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 11:30 p.m.; en México a las 9:30 p.m.

Canelo Álvarez vs. Terrence Crawford por pelea de box. (Video: FOX Deportes)
