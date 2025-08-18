Una nueva final para la historia. El español  (2° ATP) y  (1° ATP) se ven las caras por la final del Masters 1000 Cincinnati 2025. Según la programación, el partido está pactado para las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del lunes 18 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y también a través de su plataforma de streaming Disney Plus. Entérate de todos los detalles de este partido en Depor.

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por Masters 1000 Cincinnati. (Video: ESPN)
Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por Masters 1000 Cincinnati. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC