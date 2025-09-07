Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner EN VIVO vía ESPN por final de US Open 2025
Desde el Arthur Ashe Stadium (New York), el español Carlos Alcaraz (2° ATP) y Jannik Sinner (1° ATP) se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de US Open 2025. Según la programación, el partido está pactado para la 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del domingo 7 de septiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y también a través de su plataforma de streaming Disney Plus.
Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por US Open. (Video: US Open)
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.