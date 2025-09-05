Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic EN VIVO vía ESPN: ver semifinal del US Open 2025
En el Flushing Meadows, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la semifinal del US Open 2025. El encuentro definirá al que se acerque a la gran final del certamen. No te pierdas todos los detalles del partido.
Desde el Flushing Meadows (New York), el español Carlos Alcaraz (2° ATP) y Novak Djokovic (7° ATP) se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la semifinal de US Open 2025. Según la programación, el partido estará pactado para las 2:00 p.m. horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del viernes 5 de septiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y también a través de su plataforma de streaming Disney Plus. No te pierdas todos los detalles de esta transmisión y el minuto a minuto en la web de Depor.
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan por las semifinales del US Open 2025. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.