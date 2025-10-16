En el ANB Arena (Riad, Arabia Saudita), el español (1° ATP) y (2° ATP) se enfrentarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la semifinal del . Según la programación, el partido está pactado para la 11:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del jueves 16 de octubre del 2025. La transmisión está a cargo exclusivamente de Netflix y también a través de su plataforma o APP. Recomendamos no verlo por señal pirata como Fútbol Libre. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Carlos Alcaráz vs Taylor Fritz por las semifinales del Six Kings Slam 2025 | VIDEO: US OPEN
