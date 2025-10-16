Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz EN VIVO vía Netflix por las semifinales del Six Kings Slam 2025
Transmisión online. En el ANB Arena, Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la semifinal del Six Kings Slam. No te pierdas todos los detalles de este encuentro a través de la web de Depor.
En el ANB Arena (Riad, Arabia Saudita), el español Carlos Alcaraz (1° ATP) y Taylor Fritz (2° ATP) se enfrentarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la semifinal del Six Kings Slam 2025. Según la programación, el partido está pactado para la 11:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del jueves 16 de octubre del 2025. La transmisión está a cargo exclusivamente de Netflix y también a través de su plataforma o APP. Recomendamos no verlo por señal pirata como Fútbol Libre. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.
Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz por las semifinales del Six Kings Slam 2025 | VIDEO: US OPEN