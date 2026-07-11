Conoce todas las peleas del evento UFC 329 que se llevará a cabo este sábado 11 de julio, con el combate estelar de McGregor vs. Holloway 2. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce todas las peleas del evento UFC 329 que se llevará a cabo este sábado 11 de julio, con el combate estelar de McGregor vs. Holloway 2. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

El regreso del rey al octágono. Este sábado 11 de julio, exactamente 5 años después de su último combate, Conor McGregor vuelve a la UFC y lo hará para su segundo enfrentamiento ante Max Holloway. Desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, no te pierdas el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, en lo que será la revancha para el estadounidense, quien cayó en el 2013 ante el irlandés, en el único registro de combate entre ambos. A continuación, te dejo con los horarios de la cartelera completa de este UFC 329.

LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Transmisión oficial vía Paramount Plus EN VIVO ONLINE para ver la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por la estelar del UFC 329 en la jaula de acero del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. FOTO DE UFC.COM
LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Transmisión oficial vía Paramount Plus EN VIVO ONLINE para ver la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por la estelar del UFC 329 en la jaula de acero del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. FOTO DE UFC.COM

Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway: orden de las peleas y horarios

A continuación, revisa la cartelera completa del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, para que puedas ver el orden de los combates y la hora estimada de inicio de cada uno de ellos. Cabe señalar que las primeras preliminares iniciarán desde las 5:00 p.m. ET, las preliminares desde las 7:00 p.m. ET y la cartelera estelar iniciará a las 9:00 p.m. ET con el cierre de McGregor vs. Holloway.

Hora (ET)PeleaDivisión
5:00 p. m.Alessandro Costa vs. Cody DurdenPeso mosca
5:25 p. m.Ryan Gandra vs. Zachary ReesePeso medio
5:50 p. m.Farid Basharat vs. Garrett ArmfieldPeso gallo
6:15 p. m.Damian Pinas vs. César AlmeidaPeso medio
6:40 p. m.Tracy Cortez vs. Wang CongPeso mosca femenino
7:10 p. m.Luke Riley vs. Kamuela Kirk*Peso pluma
7:40 p. m.Cody Garbrandt vs. Adrian YañezPeso gallo
8:10 p. m.Gable Steveson vs. Patrick EllisonPeso pesado
8:40 p. m.Robert Whittaker vs. Nikita KrylovSemipesado
9:15 p. m.King Green vs. Terrance McKinneyPeso ligero
9:50 p. m.Brandon Royval vs. Lone’er KavanaghPeso mosca
10:30 p. m.Cory Sandhagen vs. Mario BautistaPeso gallo
11:10 p. m.Benoît Saint Denis vs. Paddy PimblettPeso ligero
11:50 p. m.Conor McGregor vs. Max Holloway 2Peso wélter

¿A qué hora pelea McGregor vs. Holloway hoy por UFC 329?

Aquí te dejo con la hora estimada en cada país de Latinoamérica para que puedas ver el inicio de la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway, en lo que será el evento estelar del UFC 329.

  • Argentina: 12:50 a. m. del domingo 12 de julio (ART)
  • Chile: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (CLT)
  • Colombia: 10:50 p. m. del sábado 11 de julio (COT)
  • Ecuador: 10:50 p. m. del sábado 11 de julio (ECT)
  • España (peninsular): 5:50 a. m. del domingo 12 de julio (CEST)
  • México (Ciudad de México): 9:50 p. m. del sábado 11 de julio (CST)
  • Centroamérica: 9:50 p. m. del sábado 11 de julio (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)
  • Paraguay: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (PYT)
  • Perú: 10:50 p. m. del sábado 11 de julio (PET)
  • Puerto Rico: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (AST)
  • República Dominicana: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (AST)
  • Uruguay: 12:50 a. m. del domingo 12 de julio (UYT)
  • Venezuela: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (VET)
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