El regreso del rey al octágono. Este sábado 11 de julio, exactamente 5 años después de su último combate, Conor McGregor vuelve a la UFC y lo hará para su segundo enfrentamiento ante Max Holloway. Desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, no te pierdas el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, en lo que será la revancha para el estadounidense, quien cayó en el 2013 ante el irlandés, en el único registro de combate entre ambos. A continuación, te dejo con los horarios de la cartelera completa de este UFC 329.
Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway: orden de las peleas y horarios
A continuación, revisa la cartelera completa del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, para que puedas ver el orden de los combates y la hora estimada de inicio de cada uno de ellos. Cabe señalar que las primeras preliminares iniciarán desde las 5:00 p.m. ET, las preliminares desde las 7:00 p.m. ET y la cartelera estelar iniciará a las 9:00 p.m. ET con el cierre de McGregor vs. Holloway.
|Hora (ET)
|Pelea
|División
|5:00 p. m.
|Alessandro Costa vs. Cody Durden
|Peso mosca
|5:25 p. m.
|Ryan Gandra vs. Zachary Reese
|Peso medio
|5:50 p. m.
|Farid Basharat vs. Garrett Armfield
|Peso gallo
|6:15 p. m.
|Damian Pinas vs. César Almeida
|Peso medio
|6:40 p. m.
|Tracy Cortez vs. Wang Cong
|Peso mosca femenino
|7:10 p. m.
|Luke Riley vs. Kamuela Kirk*
|Peso pluma
|7:40 p. m.
|Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez
|Peso gallo
|8:10 p. m.
|Gable Steveson vs. Patrick Ellison
|Peso pesado
|8:40 p. m.
|Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
|Semipesado
|9:15 p. m.
|King Green vs. Terrance McKinney
|Peso ligero
|9:50 p. m.
|Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
|Peso mosca
|10:30 p. m.
|Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
|Peso gallo
|11:10 p. m.
|Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett
|Peso ligero
|11:50 p. m.
|Conor McGregor vs. Max Holloway 2
|Peso wélter
¿A qué hora pelea McGregor vs. Holloway hoy por UFC 329?
Aquí te dejo con la hora estimada en cada país de Latinoamérica para que puedas ver el inicio de la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway, en lo que será el evento estelar del UFC 329.
- Argentina: 12:50 a. m. del domingo 12 de julio (ART)
- Chile: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (CLT)
- Colombia: 10:50 p. m. del sábado 11 de julio (COT)
- Ecuador: 10:50 p. m. del sábado 11 de julio (ECT)
- España (peninsular): 5:50 a. m. del domingo 12 de julio (CEST)
- México (Ciudad de México): 9:50 p. m. del sábado 11 de julio (CST)
- Centroamérica: 9:50 p. m. del sábado 11 de julio (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)
- Paraguay: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (PYT)
- Perú: 10:50 p. m. del sábado 11 de julio (PET)
- Puerto Rico: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (AST)
- República Dominicana: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (AST)
- Uruguay: 12:50 a. m. del domingo 12 de julio (UYT)
- Venezuela: 11:50 p. m. del sábado 11 de julio (VET)