Todo ha quedado listo para vivir una nueva edición enumerada del UFC. Este sábado 15 de agosto, no te pierdas la transmisión del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, por lo que aquí te dejaré con todos los detalles sobre la cartelera completa de este evento, incluidos los horarios estimados para el inicio de todas las peleas que se vivirán desde el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. Revisa todos los detalles y no te pierdas este importante evento por el título de peso wélter.
Cartelera completa del UFC 330: Makachev vs. Machado Garry
Cartelera estelar del UFC 330
- Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry - Campeonato UFC de peso wélter
- Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson - Campeonato UFC de peso paja femenino
- Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus - Peso medio
- Edson Barboza vs. Esteban Ribovics - Peso ligero
- Charles Johnson vs. Eduardo Henrique - Peso mosca — combate pactado a 130 lb por el cambio de última hora
Cartelera preliminar del UFC 330
- Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez - Peso wélter
- Jalin Turner vs. Kauê Fernandes - Peso ligero
- Donte Johnson vs. Eric McConico - Peso medio
- Vicente Luque vs. Tresean Gore - Peso medio
Primeras preliminares del UFC 330
- Rafael Tobias vs. Lucas Fernando - Peso semipesado
- Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj - Peso wélter
- Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai - Peso wélter
Hora estimada de inicio de los combates del UFC 330
A continuación, te dejaré con el orden de las peleas y el horario estimado para cada una de ellas en lo que será la edición 330 del UFC, con el combate final de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry.
|#
|Combate
|🇺🇸 Estados Unidos (ET)
|🇲🇽 México (CDMX)
|🇪🇸 España
|1
|Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai
|5:30 p. m.
|3:30 p. m.
|11:30 p. m.
|2
|Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj
|6:00 p. m.
|4:00 p. m.
|12:00 a. m.
|3
|Rafael Tobias vs. Lucas Fernando
|6:30 p. m.
|4:30 p. m.
|12:30 a. m.
|4
|Vicente Luque vs. Tresean Gore
|7:00 p. m.
|5:00 p. m.
|1:00 a. m.
|5
|Donte Johnson vs. Eric McConico
|7:30 p. m.
|5:30 p. m.
|1:30 a. m.
|6
|Jalin Turner vs. Kauê Fernandes
|8:00 p. m.
|6:00 p. m.
|2:00 a. m.
|7
|Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez
|8:30 p. m.
|6:30 p. m.
|2:30 a. m.
|8
|Charles Johnson vs. Eduardo Henrique
|9:00 p. m.
|7:00 p. m.
|3:00 a. m.
|9
|Edson Barboza vs. Esteban Ribovics
|9:30 p. m.
|7:30 p. m.
|3:30 a. m.
|10
|Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus
|10:00 p. m.
|8:00 p. m.
|4:00 a. m.
|11
|Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson
|10:35 p. m.
|8:35 p. m.
|4:35 a. m.
|12
|Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry
|11:15 p. m.
|9:15 p. m.
|5:15 a. m.