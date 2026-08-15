Consulta cuál es la cartelera oficial del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, con la hora estimada de todos los combates de este sábado 15 de agosto. (Foto: UFC)
Consulta cuál es la cartelera oficial del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, con la hora estimada de todos los combates de este sábado 15 de agosto. (Foto: UFC)

Todo ha quedado listo para vivir una nueva edición enumerada del UFC. Este sábado 15 de agosto, no te pierdas la transmisión del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, por lo que aquí te dejaré con todos los detalles sobre la cartelera completa de este evento, incluidos los horarios estimados para el inicio de todas las peleas que se vivirán desde el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. Revisa todos los detalles y no te pierdas este importante evento por el título de peso wélter.

Cartelera completa del UFC 330: Makachev vs. Machado Garry

Cartelera estelar del UFC 330

  • Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry - Campeonato UFC de peso wélter
  • Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson - Campeonato UFC de peso paja femenino
  • Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus - Peso medio
  • Edson Barboza vs. Esteban Ribovics - Peso ligero
  • Charles Johnson vs. Eduardo Henrique - Peso mosca — combate pactado a 130 lb por el cambio de última hora

Cartelera preliminar del UFC 330

  • Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez - Peso wélter
  • Jalin Turner vs. Kauê Fernandes - Peso ligero
  • Donte Johnson vs. Eric McConico - Peso medio
  • Vicente Luque vs. Tresean Gore - Peso medio

Primeras preliminares del UFC 330

  • Rafael Tobias vs. Lucas Fernando - Peso semipesado
  • Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj - Peso wélter
  • Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai - Peso wélter

Hora estimada de inicio de los combates del UFC 330

A continuación, te dejaré con el orden de las peleas y el horario estimado para cada una de ellas en lo que será la edición 330 del UFC, con el combate final de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry.

#Combate🇺🇸 Estados Unidos (ET)🇲🇽 México (CDMX)🇪🇸 España
1Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai5:30 p. m.3:30 p. m.11:30 p. m.
2Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj6:00 p. m.4:00 p. m.12:00 a. m.
3Rafael Tobias vs. Lucas Fernando6:30 p. m.4:30 p. m.12:30 a. m.
4Vicente Luque vs. Tresean Gore7:00 p. m.5:00 p. m.1:00 a. m.
5Donte Johnson vs. Eric McConico7:30 p. m.5:30 p. m.1:30 a. m.
6Jalin Turner vs. Kauê Fernandes8:00 p. m.6:00 p. m.2:00 a. m.
7Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez8:30 p. m.6:30 p. m.2:30 a. m.
8Charles Johnson vs. Eduardo Henrique9:00 p. m.7:00 p. m.3:00 a. m.
9Edson Barboza vs. Esteban Ribovics9:30 p. m.7:30 p. m.3:30 a. m.
10Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus10:00 p. m.8:00 p. m.4:00 a. m.
11Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson10:35 p. m.8:35 p. m.4:35 a. m.
12Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry11:15 p. m.9:15 p. m.5:15 a. m.
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