Changan Perú presenta a Hernán Barcos como su nuevo embajador de marca

Changan, la marca de origen chino número uno en ventas en el país y representada en el Perú por Inchcape —grupo automotriz líder a nivel mundial—, continúa reforzando su posicionamiento en el mercado peruano con el anuncio del destacado futbolista y emprendedor Hernán Barcos como nuevo embajador oficial de la marca.

Esta alianza busca consolidar la conexión emocional de la marca con el consumidor peruano a través de una figura que encarna el rendimiento sostenido, la superación constante y un compromiso genuino con el Perú. Con más de cinco temporadas en el país, el delantero argentino-peruano acumula una trayectoria histórica que incluye dos títulos nacionales y un registro goleador que lo posiciona como uno de los atacantes extranjeros más efectivos y respetados de los últimos años en el fútbol peruano.

A sus 42 años, Barcos sigue siendo un referente indiscutible dentro y fuera de la cancha; una historia de elección de un deportista que eligió al Perú para quedarse, ganar y seguir escribiendo su mejor historia personal, familiar y profesional. Además de su vigencia deportiva, ha destacado con éxito en su faceta como empresario en el sector gastronómico con su reconocido restaurante La Porteña, demostrando su versatilidad, visión de crecimiento y arraigo en el país.

Valores y visión compartida

La incorporación de Hernán a la familia Changan será clave para generar una experiencia real con la SUV New CS55 Plus, reflejando cómo un vehículo que combina tecnología avanzada, potencia real y diseño vanguardista se adapta a su exigente rutina, su rol familiar y su faceta de emprendedor, demostrando que la consistencia, el buen rendimiento y el éxito son atributos que se consolidan y fortalecen a lo largo del tiempo.

“Hernán Barcos representa exactamente lo que Changan quiere transmitir: que la calidad no caduca, que la perseverancia da resultados y que el Perú es un mercado en el que vale la pena apostar con todo”, señaló Andrea Ariansen, Marketing Lead de Changan Perú.

“Estamos muy contentos de sumar esta alianza en un momento de crecimiento sostenido para la marca. Su combinación de vigencia, carisma transversal y autenticidad lo convierten en el embajador ideal para conectar con todos los públicos a los que llega Changan”, agregó.

Con esta incorporación, Changan Perú reafirma su compromiso de seguir construyendo una marca cercana y relevante para el consumidor peruano, uniendo el ADN tecnológico y robusto de su portafolio con la narrativa de éxito y el perfil multifacético de un líder que desafía las expectativas.

Para más información sobre el portafolio de Changan, visite www.changan.com.pe y siga las redes de la marca en Instagram como Changan Perú y en Facebook como Changan Perú.Changan, la marca de origen chino número uno en ventas en el país y representada en el Perú por Inchcape —grupo automotriz líder a nivel mundial—, continúa reforzando su posicionamiento en el mercado peruano con el anuncio del destacado futbolista y emprendedor Hernán Barcos como nuevo embajador oficial de la marca.

Esta alianza busca consolidar la conexión emocional de la marca con el consumidor peruano a través de una figura que encarna el rendimiento sostenido, la superación constante y un compromiso genuino con el Perú. Con más de cinco temporadas en el país, el delantero argentino-peruano acumula una trayectoria histórica que incluye dos títulos nacionales y un registro goleador que lo posiciona como uno de los atacantes extranjeros más efectivos y respetados de los últimos años en el fútbol peruano.

A sus 42 años, Barcos sigue siendo un referente indiscutible dentro y fuera de la cancha; una historia de elección de un deportista que eligió al Perú para quedarse, ganar y seguir escribiendo su mejor historia personal, familiar y profesional. Además de su vigencia deportiva, ha destacado con éxito en su faceta como empresario en el sector gastronómico con su reconocido restaurante La Porteña, demostrando su versatilidad, visión de crecimiento y arraigo en el país.

Valores y visión compartida

La incorporación de Hernán a la familia Changan será clave para generar una experiencia real con la SUV New CS55 Plus, reflejando cómo un vehículo que combina tecnología avanzada, potencia real y diseño vanguardista se adapta a su exigente rutina, su rol familiar y su faceta de emprendedor, demostrando que la consistencia, el buen rendimiento y el éxito son atributos que se consolidan y fortalecen a lo largo del tiempo.

“Hernán Barcos representa exactamente lo que Changan quiere transmitir: que la calidad no caduca, que la perseverancia da resultados y que el Perú es un mercado en el que vale la pena apostar con todo”, señaló Andrea Ariansen, Marketing Lead de Changan Perú.

“Estamos muy contentos de sumar esta alianza en un momento de crecimiento sostenido para la marca. Su combinación de vigencia, carisma transversal y autenticidad lo convierten en el embajador ideal para conectar con todos los públicos a los que llega Changan”, agregó.

Con esta incorporación, Changan Perú reafirma su compromiso de seguir construyendo una marca cercana y relevante para el consumidor peruano, uniendo el ADN tecnológico y robusto de su portafolio con la narrativa de éxito y el perfil multifacético de un líder que desafía las expectativas.

Para más información sobre el portafolio de Changan, visite www.changan.com.pe y siga las redes de la marca en Instagram como Changan Perú y en Facebook como Changan Perú.