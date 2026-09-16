Tras el registro, entrega de kits y ceremonia de inauguración, hoy inició oficialmente la sexta edición de Machu Picchu Epic, competencia internacional de ciclismo de montaña. La carrera tendrá mañana jueves 17 su primer tramo cronometrado, un prólogo con un recorrido de 18.1 kilómetros en Sacsayhuamán.

Machu Picchu Epic se disputará en cinco etapas, con un trayecto total de 178 kilómetros atravesando el parque arqueológico de Sacsayhuamán, los majestuosos parajes del Valle Sagrado y el histórico poblado de Ollantaytambo, para culminar en la Llaqta de Machu Picchu el próximo lunes 21.

Serán alrededor de 100 ciclistas internacionales de más de 17 países los que recorrerán esta única prueba que otorga el privilegio de cruzar la meta en la mismísima Llaqta de Machu Picchu. Los atletas enfrentarán las cinco etapas con alturas que superan los 4,200 metros sobre el nivel del mar. Pendientes exigentes, descensos técnicos y senderos ancestrales pondrán a prueba la garra física y mental de los mejores corredores.

Del 16 al 22 de septiembre, Cusco se convertirá en el epicentro global del ciclismo de montaña con esta nueva edición de Machu Picchu Epic, la competencia por etapas que trasciende el deporte de alto rendimiento para convertirse en una experiencia donde la adrenalina, el turismo de aventura y la afamada riqueza gastronómica andina se fusionan en un recorrido inolvidable.

La competencia cuenta con licencia de uso de la Marca Perú, con el aval de la Federación Peruana de Ciclismo, y el patrocinio de La Positiva Seguros, Oxishot Cusco & Camionetas JMC.