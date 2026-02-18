Cuando la ATP amplió varios torneos Masters 1000 a formato de 12 días a partir de 2023, el impacto no fue uniforme en todo el ranking. Mientras los top 20 aseguraban más partidos y exposición mediática, los jugadores entre el puesto 100 y 200 perdieron semanas disponibles para competir al más alto nivel tenístico. El calendario comprimido redujo espacios para torneos Challenger, clave para sumar puntos.

El circuito pasó de torneos compactos de siete días a eventos más largos, afectando al menos seis semanas del calendario anual. Para un jugador situado en el puesto 150, cada semana sin competir puede significar perder hasta 20 o 30 puntos ATP. Los ingresos se resienten: la diferencia entre ganar un partido Challenger y no entrar a un cuadro principal supera los 10.000 dólares por evento. La brecha económica se amplía.

Consecuencias prácticas para la segunda centena

Los jugadores fuera del top 100 dependen de competir en al menos 25 torneos al año para mantener ranking. Con menos huecos disponibles, el margen de error disminuye drásticamente. Además, las clasificaciones para torneos ATP 250 se vuelven más cerradas, con cortes alrededor del puesto 110-120.

Los efectos más visibles del nuevo calendario fueron:

Reducción de torneos Challenger coincidentes en al menos cuatro semanas clave.

Mayor exigencia física con giras que superan las 30 semanas activas.

Incremento de gastos de viaje que superan los 80.000 dólares anuales para jugadores fuera del top 100.

Menor acceso a cuadros principales de Masters 1000.

Ranking más volátil con variaciones de hasta 40 posiciones en una sola temporada.

La ampliación beneficia a quienes ya están consolidados, pero complica la progresión de jóvenes promesas. Algunos jugadores denunciaron públicamente que el calendario favorece la élite en detrimento de la base competitiva. El equilibrio entre espectáculo y equidad vuelve al centro del debate. El tenis profesional no es solo la cima, también es la lucha por sobrevivir en la zona media.

La ATP defiende que el nuevo formato aumenta ingresos globales y visibilidad. Sin embargo, el impacto en la segunda centena del ranking es tangible y cuantificable. El sistema necesita competitividad vertical para sostener el circuito completo.

La ATP defiende que el nuevo formato aumenta ingresos globales y visibilidad. Sin embargo, el impacto en la segunda centena del ranking es tangible y cuantificable. El sistema necesita competitividad vertical para sostener el circuito completo.

Cuando el calendario cambia, no todos parten desde el mismo punto de salida. El cambio estructural tuvo consecuencias directas.