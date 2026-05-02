El mundo del boxeo se paraliza con el combate más esperado en la categoría de peso crucero entre dos titanes. Este sábado 2 de mayo, el T-Mobile Arena de Las Vegas ha sido testigo de la pelea de Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, donde se pusieron en juego los títulos AMB y OMB de posesión del ‘Zurdo’ Ramírez. A continuación, te dejo con el resultado final de esta pelea y quién fue el ganador.
¿Cómo quedó la pelea del ‘Zurdo’ Ramírez vs. David Benavidez hoy?
Este sábado 2 de mayo se ha vivido un gran combate en el peso crucero entre Gilberto Ramírez y David Benavidez, en lo que representó el debut de este último en dicha categoría, habiendo pasado previamente por las divisiones del supermediano y semipesado. A continuación, te cuento cuál fue el resultado del combate entre ambos.
|Pelea
|Resultado final
|Gilberto Ramírez vs. David Benavidez
Historial de Gilberto Ramírez y David Benavidez
Gilberto Ramírez
- 48 victorias – 1 derrota (30 KOs)
- Ex campeón supermediano (OMB)
- Actual campeón unificado crucero (AMB y OMB)
- Última pelea vs. Yuniel Dorticós el 28 de junio de 2025. Resultado: Victoria por decisión unánime (UD)
David Benavidez
- 31 victorias – 0 derrotas (25 KOs)
- Ex campeón supermediano (CMB)
- Campeón en múltiples divisiones (168 y 175 lbs)
- Última pelea vs. Anthony Yarde el 22 de noviembre de 2025. Resultado: Victoria por TKO en el round 7