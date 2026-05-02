Revisa cuál fue el resultado final de la pelea de Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, por el título OMB y AMB del peso crucero del 'Zurdo'. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Revisa cuál fue el resultado final de la pelea de Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, por el título OMB y AMB del peso crucero del 'Zurdo'. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

El mundo del boxeo se paraliza con el combate más esperado en la categoría de peso crucero entre dos titanes. Este sábado 2 de mayo, el T-Mobile Arena de Las Vegas ha sido testigo de la pelea de Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, donde se pusieron en juego los títulos AMB y OMB de posesión del ‘Zurdo’ Ramírez. A continuación, te dejo con el resultado final de esta pelea y quién fue el ganador.

¿Cómo quedó la pelea del ‘Zurdo’ Ramírez vs. David Benavidez hoy?

Este sábado 2 de mayo se ha vivido un gran combate en el peso crucero entre Gilberto Ramírez y David Benavidez, en lo que representó el debut de este último en dicha categoría, habiendo pasado previamente por las divisiones del supermediano y semipesado. A continuación, te cuento cuál fue el resultado del combate entre ambos.

PeleaResultado final
Gilberto Ramírez vs. David Benavidez

Historial de Gilberto Ramírez y David Benavidez

Gilberto Ramírez

  • 48 victorias – 1 derrota (30 KOs)
  • Ex campeón supermediano (OMB)
  • Actual campeón unificado crucero (AMB y OMB)
  • Última pelea vs. Yuniel Dorticós el 28 de junio de 2025. Resultado: Victoria por decisión unánime (UD)

David Benavidez

  • 31 victorias – 0 derrotas (25 KOs)
  • Ex campeón supermediano (CMB)
  • Campeón en múltiples divisiones (168 y 175 lbs)
  • Última pelea vs. Anthony Yarde el 22 de noviembre de 2025. Resultado: Victoria por TKO en el round 7
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC