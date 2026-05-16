El Intuit Dome de Los Angeles ha sido el escenario de un combate que pocos vieron venir y que finalmente se logró llevar a cabo, aunque lejos del ‘prime’ de ambas. Este sábado 16 de mayo se vivió el combate de Ronda Rousey vs. Gina Carano, un ‘Dream Match’ entre las dos peleadoras que colocaron los cimientos para la categoría femenina de las artes marciales mixtas.
¿Cómo quedó la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano por evento de MMA?
A continuación, conoce cuál fue el resultado final de la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano, que se llevó a cabo este sábado 16 de mayo de 2026 desde el Intuit Dome de Inglewood. Recordemos que el último combate de Rousey en MMA fue en 2016, previo a su ingreso a la WWE; por su parte, Gina Carano no peleaba desde el año 2009, cuando sufrió su derrota ante Cris Cyborg en Strikeforce.
|Pelea
|Resultado
|Ronda Rousey vs. Gina Carano
Cartelera completa del evento Ronda Rousey vs. Gina Carano
Cartelera estelar
- Ronda Rousey vs. Gina Carano
- Nate Diaz vs. Mike Perry
- Francis Ngannou vs. Philipe Lins
- Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross
- Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne
- Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes
Cartelera preliminar
- Jefferson Creighton vs. Jason Jackson
- Namo Fazil vs. Jake Babian
- David Mgoyan vs. Albert Morales
- Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong
- Chris Avila vs. Brandon Jenkins