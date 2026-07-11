UFC 329 reúne este sábado en Las Vegas una de las funciones más importantes del año gracias al regreso de Conor McGregor y la esperada revancha frente a Max Holloway. Sin embargo, la velada va mucho más allá de su combate principal. La cartelera incluye varios enfrentamientos con implicaciones directas para el futuro de distintas divisiones dentro de la organización.

Paddy Pimblett afronta la prueba más exigente de su carrera frente a Benoit Saint Denis, mientras que Cory Sandhagen y Mario Bautista buscan mantenerse en la conversación por una futura oportunidad titular. También destacan las apariciones de Robert Whittaker, Brandon Royval, Cody Garbrandt y Gable Steveson.

Consulta aquí todos los resultados oficiales de UFC 329, incluyendo ganadores, nocauts, sumisiones, decisiones y actualizaciones en tiempo real desde el T-Mobile Arena.

Ganadores de UFC 329

Actualización en desarrollo.

  • Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — —
  • Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis — —
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista — —
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — —
  • King Green vs. Terrance McKinney — —

¿Cómo quedó el UFC 329? Resultados en vivo de la cartelera McGregor vs. Holloway 2

CATEGORÍA / DIVISIÓNPELEARESULTADO DE LA PELEA
Peso wélterConor McGregor vs. Max Holloway 2
Peso ligeroPaddy Pimblett vs. Benoit Saint DenisPaddy Pimblett ganó por sumisión (R1)
Peso galloCory Sandhagen vs. Mario BautistaMario Bautista ganó por decisión unánime
Peso moscaBrandon Royval vs. Lone’er KavanaghBrandon Royval ganó por sumisión (R3)
Peso ligeroKing Green vs. Terrance McKinneyKing Green ganó por TKO (4:59 R1)
Peso semipesadoRobert Whittaker vs. Nikita KrylovRobert Whittaker ganó por TKO (1:01 R3)
Peso pesadoGable Steveson vs. Elisha EllisonGable Steveson ganó por TKO (2:31 R1)
Peso galloCody Garbrandt vs. Adrián YáñezAdrián Yáñez ganó por TKO (2:47 R1)
Peso plumaLuke Riley vs. Kai KamakaLuke Riley ganó por TKO (3:03 R1)
Peso mosca femeninoTracey Cortez vs. Wang CongWang Cong ganó por decisión unánime
Peso medioDamian Pinas vs. César AlmeidaDamian Pinas ganó por TKO (4:44 R1)
Peso galloFarid Basharat vs. John GarzaFarid Basharat ganó por decisión unánime
Peso medioRyan Gandra vs. Zachary ReeseRyan Gandra ganó por TKO (1:15 R1)
Peso moscaCody Durden vs. Alessandro CostaAlessandro Costa ganó por sumisión (2:19 R2)

UFC 329 ha generado una enorme expectativa por el regreso de McGregor, pero la profundidad de la cartelera permite que múltiples combates tengan relevancia propia. Varias peleas podrían definir futuros contendientes y alterar el panorama competitivo de diferentes categorías.

La función también servirá como vitrina para nuevas figuras que buscan consolidarse dentro del roster de UFC. Algunos de los nombres más prometedores de la organización tendrán una oportunidad única para ganar notoriedad frente a una audiencia global.

Cartelera completa de UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Cartelera principal

  • Conor McGregor vs. Max Holloway 2
  • Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
  • King Green vs. Terrance McKinney

Cartelera preliminar

  • Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
  • Gable Steveson vs. Elisha Ellison
  • Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez
  • Luke Riley vs. Kai Kamaka

Primeras preliminares

  • Tracey Cortez vs. Wang Cong
  • Damian Pinas vs. César Almeida
  • Farid Basharat vs. John Garza
  • Ryan Gandra vs. Zachary Reese
  • Cody Durden vs. Alessandro Costa
Paramount Plus, TNT Sports, HBO Max, Kayo Sports y UFC Fight Pass EN VIVO — ver pelea Conor McGregor vs. Max Holloway por el UFC 329 en TV y Online | VIDEO
Conor McGregor y Max Holloway se enfrentan este sábado 11 de julio por la pelea estelar de la cartelera del UFC 329. El combate empieza cerca de las 9 p.m. ET (6 p.m. PT) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La transmisión oficial del evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) se transmite EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por Paramount Plus, UFC Fight Pass, Kayo Sport, HBO Max, TNT Sports, SKY Sports y Sportsnet+. (VIDEO DE UFC EN X DE @UFC)

Análisis de Noé Yactayo

“Aunque todas las miradas apuntan a la pelea entre McGregor y Holloway, UFC 329 destaca por presentar una cartelera equilibrada y con múltiples historias deportivas relevantes. No es habitual encontrar un evento que combine una revancha histórica con varios combates que podrían influir directamente en futuras peleas por el título.

Desde el punto de vista competitivo, la función ofrece una mezcla interesante entre veteranos consolidados, excampeones y prospectos emergentes. Esa combinación explica por qué UFC 329 ha despertado tanto interés incluso antes de que suene la campana inicial".

— Noé Yactayo

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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