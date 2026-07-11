UFC 329 reúne este sábado en Las Vegas una de las funciones más importantes del año gracias al regreso de Conor McGregor y la esperada revancha frente a Max Holloway. Sin embargo, la velada va mucho más allá de su combate principal. La cartelera incluye varios enfrentamientos con implicaciones directas para el futuro de distintas divisiones dentro de la organización.
Paddy Pimblett afronta la prueba más exigente de su carrera frente a Benoit Saint Denis, mientras que Cory Sandhagen y Mario Bautista buscan mantenerse en la conversación por una futura oportunidad titular. También destacan las apariciones de Robert Whittaker, Brandon Royval, Cody Garbrandt y Gable Steveson.
Consulta aquí todos los resultados oficiales de UFC 329, incluyendo ganadores, nocauts, sumisiones, decisiones y actualizaciones en tiempo real desde el T-Mobile Arena.
Ganadores de UFC 329
Actualización en desarrollo.
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — —
- Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis — —
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista — —
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — —
- King Green vs. Terrance McKinney — —
¿Cómo quedó el UFC 329? Resultados en vivo de la cartelera McGregor vs. Holloway 2
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|PELEA
|RESULTADO DE LA PELEA
|Peso wélter
|Conor McGregor vs. Max Holloway 2
|—
|Peso ligero
|Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis
|Paddy Pimblett ganó por sumisión (R1)
|Peso gallo
|Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
|Mario Bautista ganó por decisión unánime
|Peso mosca
|Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
|Brandon Royval ganó por sumisión (R3)
|Peso ligero
|King Green vs. Terrance McKinney
|King Green ganó por TKO (4:59 R1)
|Peso semipesado
|Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
|Robert Whittaker ganó por TKO (1:01 R3)
|Peso pesado
|Gable Steveson vs. Elisha Ellison
|Gable Steveson ganó por TKO (2:31 R1)
|Peso gallo
|Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez
|Adrián Yáñez ganó por TKO (2:47 R1)
|Peso pluma
|Luke Riley vs. Kai Kamaka
|Luke Riley ganó por TKO (3:03 R1)
|Peso mosca femenino
|Tracey Cortez vs. Wang Cong
|Wang Cong ganó por decisión unánime
|Peso medio
|Damian Pinas vs. César Almeida
|Damian Pinas ganó por TKO (4:44 R1)
|Peso gallo
|Farid Basharat vs. John Garza
|Farid Basharat ganó por decisión unánime
|Peso medio
|Ryan Gandra vs. Zachary Reese
|Ryan Gandra ganó por TKO (1:15 R1)
|Peso mosca
|Cody Durden vs. Alessandro Costa
|Alessandro Costa ganó por sumisión (2:19 R2)
UFC 329 ha generado una enorme expectativa por el regreso de McGregor, pero la profundidad de la cartelera permite que múltiples combates tengan relevancia propia. Varias peleas podrían definir futuros contendientes y alterar el panorama competitivo de diferentes categorías.
La función también servirá como vitrina para nuevas figuras que buscan consolidarse dentro del roster de UFC. Algunos de los nombres más prometedores de la organización tendrán una oportunidad única para ganar notoriedad frente a una audiencia global.
Cartelera completa de UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
Cartelera principal
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2
- Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
- King Green vs. Terrance McKinney
Cartelera preliminar
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison
- Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez
- Luke Riley vs. Kai Kamaka
Primeras preliminares
- Tracey Cortez vs. Wang Cong
- Damian Pinas vs. César Almeida
- Farid Basharat vs. John Garza
- Ryan Gandra vs. Zachary Reese
- Cody Durden vs. Alessandro Costa
Análisis de Noé Yactayo
“Aunque todas las miradas apuntan a la pelea entre McGregor y Holloway, UFC 329 destaca por presentar una cartelera equilibrada y con múltiples historias deportivas relevantes. No es habitual encontrar un evento que combine una revancha histórica con varios combates que podrían influir directamente en futuras peleas por el título.
Desde el punto de vista competitivo, la función ofrece una mezcla interesante entre veteranos consolidados, excampeones y prospectos emergentes. Esa combinación explica por qué UFC 329 ha despertado tanto interés incluso antes de que suene la campana inicial".
— Noé Yactayo