La carrera internacional de ciclismo Machu Picchu Epic llegó el último semana a su fin y tras cinco años de competencia, se consolida ya como una de las carreras de ciclismo de montaña más emblemáticas de la región y que además, contribuye a la promoción del Perú como destino deportivo y turístico de primer nivel.

Fueron cinco vibrantes días de ruta cronometrada en dónde los ciclistas de 20 nacionalidades fueron desafiados física y mentalmente. El recorrido total fue de 192 kilómetros, alcanzando los 4,200 m.s.n.m y conectó la ciudad imperial de Cusco, la ciudad inca de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo. La meta final fue en la LLaqta de Machu Picchu, una de las siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno.

El ganador central de Machu Picchu Epic fue el estadounidense Justin Holle, con un tiempo acumulado total para las cinco etapas de 8 horas, 48 minutos y 5 segundos. En segundo lugar finalizó el colombiano John Cadena con 8h57m07s y tercero, el peruano Eberth Apaza con 9h24m50s. En tanto en damas, Silvana Gómez de Colombia fue la mejor con 10h33m44s, seguida por Megan Ann Riepma de Estados Unidos (11:58:57) y Ana Jaramillo de Ecuador (12:24:58).

El recorrido incluyó lugares como Cusco, Sacsayhuamán, Yuncaypata, la laguna de Qoricocha, Piuray, Huaypo, las Salineras de Maras, Ollantaytambo, Huilloc, Machu Picchu Pueblo y finalmente, la Llaqta de Machu Picchu.

Machu Picchu Epic XCM es más que una carrera de ciclismo. Es una experiencia inmersiva que une deporte, historia, cultura y gastronomía, en una de las regiones más emblemáticas del Perú. Este tipo de eventos consolidan al país como destino clave para el turismo deportivo, una industria en crecimiento que conecta a visitantes con nuestro patrimonio natural y cultural.