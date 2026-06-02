Dreame, la marca global de electrodomésticos inteligentes de limpieza y cuidado personal, acaba de dar un paso decisivo en el mercado peruano con la apertura de su primer corner físico, ubicado en el Barrio Jockey, en el segundo piso del Jockey Plaza.

Hasta el momento, la marca solo estaba disponible a través de canales online, pero con este nuevo espacio, los consumidores peruanos podrán por primera vez probar los productos de Dreame directamente.

Una experiencia única para un consumidor exigente

El corner incorpora una zona de pruebas donde los visitantes podrán testear las aspiradoras Dreame en condiciones reales, comprobar su potencia y descubrir de primera mano la tecnología que caracteriza a la marca. Además, todos los participantes en estas demostraciones recibirán regalos por su implicación.

“En Dreame entendemos que la tecnología para el hogar y el cuidado personal se disfruta más cuando se vive de primera mano. Con este primer espacio físico en Perú, queremos que nuestros clientes no solo compren un producto, sino que interactúen con él, comprueben su potencia y entiendan cómo la innovación puede transformar por completo su rutina diaria y devolverles su tiempo libre” señaló Gustavo Andrés Hernández Camacho, Gerente de ventas para Latam de Dreame Technology.

Novedades exclusivas en el corner de Dreame

El corner estará disponible durante un período prolongado e incluirá el lanzamiento de nuevos productos. Entre las principales incorporaciones destaca la Dreame X50 Ultra Complete, el modelo más avanzado del catálogo de la marca en el país, con capacidades que la hacen la aspiradora robot más potente e inteligente del mercado peruano.

Junto a ella, se presentará una selección ampliada del portafolio de Dreame, que incluye aspiradoras robots, aspiradoras húmedo/seco, aspiradoras inalámbricas y herramientas de cuidado personal (estilizadora de cabello).

Portafolio disponible en el corner de Dreame

Entre los modelos presentes en el espacio físico estarán:

Dreame X50 Ultra Complete — Robot aspirador de alta gama (nuevo lanzamiento)

Dreame L10s Ultra Gen 2 — Robot aspirador con autovaciado y fregado avanzado

Dreame D20 Ultra — Robot aspirador con base de autolavado

Dreame H12 Pro FlexReach — Aspiradora húmedo/seco de alta potencia

Dreame G10 Pro — Aspiradora húmedo/seco con pantalla integrada

Dreame Airstyle Pro — Herramienta de cuidado capilar multifunción

Dreame R20 Ultra — Aspiradora de varilla inalámbrica

Dreame AP10 — Purificador de aire

Dreame Pocket — Secadora de cabello de alta potencia

Dreame PT60 – Freidora de aire premium

“Llegar físicamente al Jockey Plaza es un paso crucial en nuestra estrategia de expansión en la región. El consumidor peruano es exigente y valora la calidad; por ello, este punto de encuentro nos permite romper la barrera digital y ofrecer una experiencia directa y transparente, respaldada por un portafolio de última generación que redefine la limpieza inteligente y el bienestar en el hogar”, agregó Gustavo.