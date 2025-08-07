Esta mañana se realizó la conferencia de prensa de la 116 KIA Media Maratón de Lima y powered by PUMA, organizada por Peru Runners, la media maratón más antigua del mundo, que este año se correrá el domingo 24 de agosto en las calles del Centro Histórico de la ciudad, con distancias de 21K y 10K. La cita fue en el Hotel Sheraton Lima Historic Center, y contó con la participación de autoridades, marcas auspiciadoras y medios de comunicación.

El evento destacó el compromiso de las principales marcas que hacen posible esta gran fiesta deportiva. En la mesa de honor estuvieron presentes representantes de KIA, PUMA, Municipalidad de Lima, Federación Peruana de Atletismo, Electrolight, Grupo Gloria, Agua LOA. El evento tiene grandes marcas aliadas como VISA, JetSmart, La Roche Posay, Rímac Seguros, El Comercio como Media Partner y Perú Pendiente como aliado solidario.

Cada una de estas organizaciones cumple un rol clave en la experiencia de carrera, desde el apoyo institucional hasta el acompañamiento al corredor, la difusión en medios y el impacto social.

Durante la conferencia se abordaron los principales ejes temáticos de esta edición:

Ciudad y cultura : cómo el evento promueve el uso de espacios públicos emblemáticos en el corazón de Lima.

: cómo el evento promueve el uso de espacios públicos emblemáticos en el corazón de Lima. Fondismo peruano : la visión de la Federación Peruana de Atletismo sobre el impulso al atletismo nacional.

: la visión de la Federación Peruana de Atletismo sobre el impulso al atletismo nacional. Solidaridad: con el Charity Program, que permite correr por una causa y Perú Pendiente para la obtención de abrigo para los más necesitados.

Uno de los momentos más esperados fue el develamiento de la camiseta y medalla oficial. Este 2025, la medalla continúa siendo de la colección la “Clásica Ciudad de Lima”, con la letra I, segunda pieza en la construcción de la palabra LIMA, que se completará en 2027. Esta iniciativa busca premiar la constancia del corredor y resaltar el valor histórico de nuestra ciudad.

Detalles del Evento

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Distancias:

10K para mayores de 13 años en adelante

21K para mayores de 18 años en adelante