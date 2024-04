Este sábado 20 de abril, todos los ojos estarán puestos en el Barclays Center de Nueva York para el enfrentamiento entre Devin Haney vs. Ryan García, dos de los boxeadores más notables de la actualidad. Aunque el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ya no estará en juego—debido a que King Ryan excedió el límite de 140 libras en el pesaje—la intensa rivalidad entre ambos promete un combate electrizante. Revisa los horarios, canales TV y más detalles de la pelea, en los siguientes párrafos, para no perderte esta emocionante combate.

Una rivalidad forjada desde la infancia entre dos boxeadores estadounidenses, Devin Haney y Ryan García, alcanzará su clímax en el ring profesional. Aunque en juego no estará un título, su enfrentamiento promete ser una batalla por la supremacía, culminación de años de tensión acumulada.

En el pesaje del viernes, The Dream registró 143.2 libras, excediendo el límite para la categoría superligero. Como resultado, ambos equipos acordaron que el título del Consejo Mundial de Boxeo no estaría en juego, pero decidieron seguir adelante con el combate, manteniendo la expectativa de un enfrentamiento esperado.

Con un récord impecable de 31-0 y 15 nocauts, Haney es el contendiente más joven en los altos rangos de todos los listados libra por libra. Ha mantenido un invicto 9-0 en combates por campeonatos mundiales y ha ostentado el título de campeón indiscutido en la división de peso ligero.

En la vereda del frente, García tiene un récord de 24-1 y 20 nocauts, después de ser noqueado por Gervonta Davis en el séptimo round en abril de 2023. El boxeador de Los Ángeles, quien fue campeón interino del CMB, estaba listo para competir por su primer título mundial regular, pero su fracaso durante el pesaje llevó a la decisión de no disputar el cinturón de Haney.

Haney y García, que cuentan con 25 años cada uno, se midieron seis veces durante su etapa amateur, logrando tres victorias por lado. Curiosamente, ambos también lucharon en Tijuana, México, de 2015 a 2017. Haney logró 10 victorias en esos enfrentamientos, mientras que García triunfó en cuatro ocasiones.

¿A qué hora pelean Devin Haney vs. Ryan García?

El enfrentamiento de boxeo entre Devin Haney vs. Ryan García está fijado para el sábado 20 de abril, comenzando a las 10:00 de la noche hora de Ecuador, Colombia y Perú. En México, se llevará a cabo alrededor de las 9 de la noche. En tanto, en Argentina, Uruguay y Brasil será a la medianoche.

¿En qué canal ver Devin Haney vs. Ryan García?

La transmisión de la pelea entre Devin Haney vs. Ryan García estará disponible a través de TV Azteca y DAZN. Si no cuentas con esta opción, recuerda que podrás seguir minuciosamente el desarrollo del combate en tiempo real a través de la web de Depor.

Cartelera del evento Devin Haney vs. Ryan García

Devin Haney vs Ryan García | título superligero del CMB

| título superligero del CMB Arnold Barboza Jr. vs Sean McComb | superligero

Bektemir Melikuziev vs Pierre Dibombe | supermediano

John Ramirez vs David Jiménez | título interino supermosca de la AMB

Charles Conwell vs Nathaniel Gallimore | superwélter

Ryan García y Devin Haney se enfrentan este sábado 20 de abril. (Foto: DAZN)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR