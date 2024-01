Este sábado 27 de enero, el mundo del boxeo se paraliza con el enfrentamiento entre Jaime Munguía vs. John Ryder. Este combate, que reúne a dos destacados pugilistas, promete ser emocionante y muy esperado por los aficionados. La cita es en el Footprint Center de Phoenix, Estados Unidos. Los fanáticos en México podrán disfrutar del evento a partir de las 9:00 p.m., mientras que en Colombia y Perú la transmisión comenzará a las 10:00 p.m. Azteca 7 y ESPN serán los encargados de la transmisión. Además, este combate dará una oportunidad para que los competidores se abran paso hacia una posible pelea por el título supermediano frente al boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Conoce los horarios de la esperada pugna y más detalles, en los siguientes párrafos.

Jaime Munguía, boxeador mexicano de 27 años y ex campeón mundial de peso superwelter, viene con un impresionante récord invicto de 42 victorias y 33 nocauts. A pesar de su éxito en su categoría, su determinación actual es alcanzar mayores logros en la división de peso supermediano. No obstante, antes de lograrlo, enfrenta el desafío de derrotar a un oponente igual de talentoso que él: John Ryder.

“Quiero agradecer a todos por estar aquí. Este fue un gran campamento para todos nosotros. Me ayudará a seguir avanzando para lograr mis objetivos. Sé que John Ryder es un peleador duro. Ha perdido y ha ganado peleas cerradas, pero estoy listo. Estoy listo para haz esto el sábado. ¡Y que viva México!”, expresó Munguía en el careo del combate que disputará este sábado.

En la vereda del frente, el británico John Ryder, de 35 años de edad y ex campeón interino mundial de peso supermediano, ganó notoriedad al aguantar los 12 asaltos contra Canelo Álvarez en mayo de 2023. Actualmente, se encuentra entusiasmado por enfrentar a otro púgil mexicano, lo que podría interpretarse como una oportunidad de redimirse en un enfrentamiento anterior.

“Ha sido una pelea que lleva mucho tiempo en proceso y me alegro de que estemos peleando. Siento que la que necesitaba desde el principio. Quiero seguir operando al nivel en el que he estado operando. Esta es la pelea para impulsarme en mi carrera”, expreso Ryder en el cara a cara contra Munguía.

¿A qué hora pelean Jaime Munguía vs. John Ryder?

El enfrentamiento de boxeo entre Jaime Munguía vs. John Ryder está fijado para el sábado 27 de enero, comenzando a las 10:00 de la noche hora de Colombia, Perú y Ecuador. En México, se llevará a cabo alrededor de las 9 de la noche. En tanto, en Argentina, Uruguay y Brasil será a la medianoche.

¿En qué canal ver Jaime Munguía vs. John Ryder?

La transmisión de la pelea entre Jaime Munguía vs. John Ryder estará disponible a través de ESPN y STAR Plus, para Sudamérica. En tanto, en México irá por TV Azteca, y en España por DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir minuciosamente el desarrollo del combate en tiempo real a través de la web de Depor.

Jaime Munguía vs. John Ryder: cartelera completa

Jamie Munguia vs. John Ryder; peso supermedio

Oscar Collazo vs. Reyneris Gutiérrez; peso mínimo

Gabriela Fundora vs. Christina Cruz; peso mosca

Darius Fulghum vs. Alantez Fox; peso supermediano

Alan Picasso Romero vs. Erik Ruiz; peso supergallo

TE PUEDE INTERESAR