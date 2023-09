¡Tremenda pelea la que se nos viene! Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo se enfrentarán el próximo sábado 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario de México) y paralizarán a los fanáticos del boxeo. Ambos pugilistas subirán al cuadrilátero del Arena T-Mobile de Las Vegas en Nevada (Estados Unidos). Conoce todos los detalles, canales de transmisión y horarios en el mundo de este gran enfrentamiento.

Esta pelea marcará el regreso de ‘Canelo’ Álvarez al ring, luego de medirse por última vez con el kazajo Gennady Golovkin en septiembre del 2022, completando así la tan esperada trilogía en la ‘Ciudad del Pecado’. Jermell Charlo, por su parte, romperá una larga inactividad de 16 meses. Sin duda alguna llegan a este duelo con presentes diferentes.

La categoría de esta pelea será la de peso supermediano, correspondiente a los campeonatos mundiales del CMB, FIB, AMB y OMB. ¿Cuál es el historial con el que llega ‘Canelo’ Álvarez? Acumula 63 luchas disputadas, con 59 triunfos y 39 por ‘knock out’. ¿Y Jermell Charlo? El estadounidense lleva en su cuenta 35 victorias con 17 por ‘knock out’.

Max de Luca, David Sutherland y Steve Weisfeld serán los jueces que dictaminarán al ganador de esta pelea en Las Vegas. Weisfeld, coincidentemente, ha sido árbitro de ‘Canelo’ Álvarez en seis luchas durante los pasados cinco años, por lo que lo conoce a la perfección: estuvo en la pelea con Dimitri Bivol, además en la trilogía frente a Gennady Golovkin.

¿A qué hora es la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo?

El cruce entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo está pactado para el sábado 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. en horario de México. Revisa a qué hora se verá esta pelea en otras partes del mundo:

Perú: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Brasil: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo: cartelera

‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo - Título unificado de peso supermediano

Jesús Ramos vs. Erickson Lubin - Título mundial de peso super welter version CMB

Yordenis Ugas vs. Mario Barrios - Título interino de peso welter del CMB

José Armando Resendiz vs. Elijah García - peso mediano.

¿Dónde ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo?

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo, pactada para el sábado 30 de septiembre, podrá ser vista en México por los siguientes canales: Canal 5, TV Azteca, TV Azteca Deportes, Azteca UNO, Azteca 7 y ADN 40. Asimismo, en Latinoamérica se podrá ver a través de ESPN y Star Plus. Si no tienes alguna de estas opciones, Depor te hará vivir todos los detalles de este enfrentamiento.





