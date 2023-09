En otras circunstancias, terminar cerca al podio y lograr una medalla de plata en un Mundial puede ser satisfactorio; sin embargo, ‘Kimy’ apuntaba a más. Sus expectativas eran mayores luego de ser doble campeona mundial, lograr un nuevo récord en 35 km a inicio de año y obtener el cupo a París 2024. La marchista huancaína tenía con qué aspirar alto, pero esta vez el tema mental le jugó una mala pasada. Ya con un par de semanas para interiorizar lo sucedido, voltear la página y pensar en lo que viene, Kimberly García conversó con Depor para dar detalles de lo vivido en Budapest y apuntar a su nueva revancha: Santiago 2023.

¿Qué reflexiones sacas luego de tu medalla de plata en 35 km y el cuarto puesto en 20 km?

Ya hemos sacado las cosas positivas y negativas, ahora volteamos la página y estamos enfocados en los Juegos Panamericanos que son entre octubre y noviembre. Al principio, sí estaba bastante molesta con lo que había conseguido, pero es una medalla de plata y no desmerezco esto porque también me ha costado bastante trabajo y esfuerzo. Esto ha hecho también que vea mis errores.

Estabas molesta contigo mismo, tu objetivo realmente era repetir el doble oro del año pasado...

Mi meta era bastante alta la verdad, era repetir eso y hacer un récord mundial. Ese era mi objetivo, entonces creo que me he auto presioné demasiado pensando en eso. Entré a la competencia bastante nerviosa, muy presionada conmigo mismo y no me sentí bien durante el evento. Miraba el tiempo y sentía que no lo estaba haciendo bien y ahí todo empezó a fallar.

Venías de unos meses muy buenos, con el doble oro, récord en 35 km, la clasificación a París 2024, querías mantener ese nivel...

Sí, por ejemplo, el año pasado lo único que quería lograr era una medalla y gané dos. Para este año yo misma me decía, ‘¿qué hago ahora para superar esto?, un récord mundial, entonces eso quería hacerlo en el Mundial, pero no salió bien. La medalla de plata la valoro mucho, porque me hace ver todavía los errores que tengo, tampoco ha sido fácil conseguirla. He tenido que batallar psicológicamente conmigo misma durante la prueba.

Tu principal reto no fue el tema físico, sino el mental, ¿los errores que cometiste van por ahí?

Sí, mira, físicamente estábamos yendo muy bien con algunos cuantos dolores, pero no era como para retirarme o parar. La estrategia era bastante clara, era salir adelante y comenzar fuerte la prueba y terminar aún más fuerte, es como a mí me gusta competir. La parte psicológica me jugó una mala pasada, incluso para los 35 km cambié de estrategia. Quería salir adelante buscando un récord mundial, pero salí con el pelotón, no me sentí muy segura; por eso, ahora estoy trabajando con el psicólogo, sigo entrenando también para llegar fuerte a las competencias próximas.

Después de participar en los 20 km estuviste desmotivada, ¿la medalla de plata en 35 km te levantó un poco el ánimo?

Sí, cuando terminé los 20 km estaba con bastante cólera y triste a la vez también, no sabía qué hacer. Pero también hablándolo con el entrenador me dijo ‘así como hemos ganado el año pasado y volteamos la página, hay que hacer lo mismo’. Así fue que no llegué del todo bien a los 35 km, porque todavía recordaba los 20 km, pero aún así llegué, competí y logré la medalla de plata, aunque no es que estaba contenta, quería la de oro.

Ya en Perú, ¿has vuelto a los entrenamientos?

Ya estoy entrenando normalmente, cuando llegué sí estuve en recuperación, pero ahora todo normal. Ya he planificado todo y ya no tengo más competencias porque el tiempo es demasiado corto de recuperación y solo me quedan los Juegos Panamericanos.

En Lima 2019 conseguiste la medalla de plata, este año imagino buscarás la de oro...

Sí, claro, yo siempre busco la de oro, pero a nivel sudamericano el nivel también ha crecido, así como yo he mejorado, hay chicas que también han mejorado su nivel, entonces las rivales que sí están bastante fuertes son la mexicana y la ecuatoriana. La competencia será bastante reñida, pero voy a dar lo mejor de mí, yo sé que dando todo yo creo que sí se puede ganar la medalla.

¿Sientes que hay esa presión de que las personas te exigen medallas o tú eres la que te sobre exiges por medallas?

No, la verdad es que de las personas no, ellos están felices incluso creo con mi medalla de plata, yo soy la que me exijo a conseguir algo más, igual agradezco también a las personas que siempre me mandan sus mensajes de aliento, me motivan bastante.

Kimberly García forma parte del Team Unacem. (Hugo Pérez / GEC)









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR