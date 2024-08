¿Quieres saber a qué hora empezará la pelea y por qué canales ver Terence Crawford vs. Israil Madrimov EN VIVO? Como parte de la Riyahd Season, se ha organizado este esperado combate, que marca el regreso de uno de los reyes libra por libra del boxeo, Terence Crawford, ante el uzbeko de 29 años, Madrimov. La pelea de Crawford vs. Madrimov se realizará este sábado 3 de agosto desde el BMO Stadium de Los Angeles y aquí te brindamos la guía completa de horarios y canales para ver la transmisión minuto a minuto de este combate.

¿A qué hora pelean Terence Crawford vs. Israil Madrimov?

La pelea de Terence Crawford vs. Israil Madrimov (ring walk) se realizará este sábado 3 de agosto a partir de las 11:00 p.m. (ET), en lo que es el horario de inicio pactado para el combate estelar de la noche. Cabe destacar que el evento iniciará a partir de las 7:00 p.m. (ET).

Terence Crawford vs. Israil Madrimov (Ring Walk) Ciudades en los Estados Unidos 11:00 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 10:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 9:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 8:00 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver Terence Crawford vs. Israil Madrimov desde México?

El ingreso al cuadrilátero de Terence Crawford e Israil Madrimov desde México iniciará a partir de las 9:00 p.m. (hora Centro de México). Sigue el minuto a minuto con el show previo que realizará Eminem antes del combate estelar. El inicio del evento será a partir de las 5:00 p.m. (hora Centro de México).

¿A qué hora ver Terence Crawford vs. Israil Madrimov desde España?

Si vives en España, el ring walk de Terence Crawford vs. Israil Madrimov será a partir de las 5:00 p.m. (hora peninsular) del domingo 4 de agosto. Por lo tanto, cualquier persona en territorio español o europeo deberá madrugar para ver el inicio de este encuentro, que podría ser pasadas las 5:00 a.m.

¿A qué hora ver Terence Crawford vs. Israil Madrimov desde Perú y Colombia?

Para ver la pelea de Terence Crawford vs. Israil Madrimov debes saber que iniciará desde las 10:00 p.m. (hora de Perú y Colombia). Sigue la transmisión del evento.

¿En qué canales ver Terence Crawford vs. Israil Madrimov EN VIVO?

La pelea de boxeo de Terence Crawford vs. Israil Madrimov EN VIVO será transmitida a través de DAZN (España y Latinoamérica), Disney+ (Latinoamérica) o ESPN+ PPV (Estados Unidos), siendo estos los únicos canales que van a transmitir el evento de la Riyahd Season desde el BMO Stadium de Los Angeles.

