Las primeras apariciones de Brodie Lee, antes Luke Harper, en AEW dejaron cierta polémica, pues su personaje mostraba ciertos aspectos que supuestamente tiene Vince McMahon. dueño de WWE. Por ejemplo, su desagrado hacia las personas que estornudan cerca a él.

Sin embargo, la figura de AEW salió al frente y explicó el origen de su personaje. Y si bien puede existir cierta similitud con el mandamás de WWE, Brodie Lee aclaró que no fue intencional.

“En verdad, mi personaje está inspirado en las películas relacionadas a la mafia, quería que The Exalted One mostrara ese estilo de liderazgo. (...) Sé que me compararon con Vince McMahon. Sinceramente, nada fue intencional. No tengo ninguna razón para odiar a WWE ni a Vince", aclaró el líder de The Dark Order en una entrevista con Busted Open Radio.

Cabe señalar que Brodie Lee llegó a AEW en marzo luego de desvincularse con WWE. Harper, como se hacía llamar durante su paso por la compañía de Vince McMahon, estuvo mucho tiempo pidiendo su liberación hasta que lo consiguió en diciembre del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR