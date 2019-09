¡Nadie se salva! Chris Jericho denunció robo de su título mundial de AEW a poco de haberlo ganado [VIDEO]

En el último evento de All Elite Wrestling, llamado All Out, Chris Jericho hizo historia al coronarse como el primer campeón mundial de peso pesado de AEW. Esto luego de derrotar a Adam Page en un intenso combate.

Sin embargo, la alegría le duro poco, pues luego de un par de horas, Chris Jericho reportó el robo del título mundial de AEW. Y aunque parezca para de una historia (storyline), lo cierto es que la denuncia fue hecha en la policía de Tallahassee en Florida.

La policía de Tallahassee en Florida informó que el robo ocurrió en el restaurante Longhorn Steakhouse. Esto luego de haber rentando una limusina, según como indica el parte de los agentes.



"La víctima aseguró que llegó al terminal del Millionaire Club Airport y puso el cinturón dentro de su limusina arrendada. El conductor luego lo llevó al local para cenar y la víctima se mantuvo en el restaurante. El chófer volvió al aeropuerto, ya que la víctima había tomado la maleta equivocada. Cuando el conductor recogió nuevamente a la víctima, el cinturón ya no estaba. Los oficiales buscaron en ambos lugares, pero no tuvieron éxito".

Y luego de unas horas, Jericho se pronunció sobre este incidente. "Voy a iniciar una investigación mundial, contratando a los mejores agentes para encontrar al que hizo este crimen. Y créanme que como su campeón de AEW recuperaré mi título", señaló.

Chris Jericho denunció robo del título de AEW. (AEW)

►¡Grito 'Albiceleste'! Argentina venció a Rusia en el Mundial FIBA de Básquet



► ¡Con suspenso! La genial anotación de Facundo Campazzo para Argentina en el Mundial FIBA de Básquet [VIDEO]



► ¡Pedaleó fuerte! Mikel Iturria ganó la Etapa 11 de la Vuelta a España 2019 entre Saint Palais y Urdax Dantxarinea



​► ¡Acción y de la buena! Repasa los resultados del SmackDown Live desde Virginia