¡'Y2J' en la historia! Chris Jericho derrotó a Adam Page y se coronó como el primer campeón mundial de AEW [VIDEO]

Chris Jericho no solo estará en la historia de WWE por ser el primer campeón indiscutido y darse el lujo de vencer a The Rock y Stone Cold en una misma noche, sino que ahora marcó el camino en AEW. Esto tras coronarse como el primer campeón mundial.

En el evento estelar de All Out en Chicago, Chris Jericho tuvo un combate sin límites de tiempo contra Adam Page. Y luego de un extensa lucha, 'Y2J' lo venció con un 'Judas Effect' (un codazo al rostro).

Chris Jericho venció a Adam Page en el evento estelar de All Out. (Twitter)

De esta forma, se llevó el primer título mundial de peso pesado de All Elite Wrestling. Como se recuerda, Jericho venía de vencer a Kenny Omega en Double or Nothing; mientras que Adam Page llegaba como ganador del Casino Battle Royal.

En otros combates de All Out, The Lucha Brothers derrotaron a The Young Bucks en una lucha de escaleras y así retuvieron los títulos en pareja de AAA. Por otro lado, Cody Rhodes venció a Shawn Spears con ayuda de Arn Anderson.

