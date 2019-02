¡A todo o nada! Kenny Omega enfrentará a Chris Jericho en el primer AEW Double or Nothing

All Elite Wrestling (AEW) está en plena expansión y ya confirmó su primera lucha al mejor estilo de la WWE. Durante el último "Being the Elite", serie online de la compañía, se confirmó que Kenny Omega se enfrentará a Chris Jericho , y el combate se llevará a cabo en Double or Nothing.

Una pelea más que avisada. Y es que durante la presentación de Kenny Omega en AEW tras su paso por New Japan Pro-Wrestling, fue interrumpido por Chris Jericho. La discusión llegó a tal punto que tuvieron que ser separados por otros luchadores y el equipo de seguridad. Jericho fue retirado del lugar para que Omega culminara su presentación.

Esta será la segunda vez que ambos luchadores se enfrenten. La primera fue en el evento de New Japan Pro-Wrestling, Wrestle Kingdom 12. En aquella oportunidad, Omega venció a Jericho por el Campeonato de Estados Unidos IWGP.

El primer evento de All Elite Wrestling, el Double or Nothing, se llevará a cabo el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Hotel Arena de Las Vegas, Nevada. Además de ellos, está confirmada la pelea entre Adam "Hangman" Page y PAC.