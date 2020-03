Pese a que no hubo público, debido al coronavirus, el último show de All Elite Wrestling no se guardó nada. Y es que la empresa de lucha libre mostró a sus dos flamantes fichajes, ambos exluchadores de WWE, en el inicio y final del programa respectivamente.

Primero fue Brodie Lee (Luke Harper), quien apareció como líder de The Dark Order, pero la más grata sorpresa la dio Matt Hardy. Durante la rivalidad entre The Elite y The Inner Circle, uno de los Young Bucks presentó a su compañero misterioso.

Con un dron (Vanguard-1) y su música de piano, Matt Hardy, caracterizado por su personaje ‘Woken', apareció en lo más alto del estadio. Uno de los Young Bucks reveló que será parte de su equipo en el próximo evento de AEW (Blood & Guts) en una lucha de doble jaula de acero.

Cabe señalar que esta es la primera aparición de Matt Hardy desde que resolvió su contrato con WWE a inicios de este mes. ‘Woken’ decidió no renovar con la empresa al no llegar a un acuerdo creativo con su personaje.

