¿Cambió de opinión? Chris Jericho aseguró que no necesitan a CM Punk en AEW

En enero, cuando All Elite Wrestling (AEW ) recién estaba naciendo, Chris Jericho aseguró que le encantaría que CM Punk firme con la nueva empresa de lucha libre. Pero parece que ahora ha cambiado de opinión.

En el podcast Collider Live, el experimentado luchador dio a entender que no están obsesionados con contratar a la exsuperestrella de WWE. "No me gusta hablar sobre si vendrá o no CM Punk. ¿Lo necesitamos? La verdad es que no. ¿Sería un gran golpe si viniera? Pues sí", dijo Jericho.

Y agregó: "Pero creo que nuestro elenco ya está completo. Tenemos muchos jóvenes como Jungle Boy y MJF, ambos con 23 años. Ellos están dirigidos a un público diferente. Por ejemplo, mis hijas tiene 12 y no les gusta la lucha, pero sí les gusta Jungle Boy".

Y2J también señaló que todavía hay luchadores como The Young Bucks y Kenny Omega que no son conocidos, pero que lo serán con el paso de tiempo. Tampoco se olvidó de promocionar el próximo evento de la AEW: el All Out que se celebrará el sábado 31 de agosto en el Sears Centre Arena de Illinois, donde Jericho peleará por el título mundial contra Hangman Page.

