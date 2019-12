No tardó mucho para que los boxeadores Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua olvieran a protagonizar un combate de boxeo. Y es que ambos se verán las caras en tierra árabes en lo que será la revancha del año. Los títulos mundiales de peso completo de la IBF, IBO, WBO y la WBA (Súper) estarán en juego.

Esta pelea se llevará a cabo mañana sábado 7 de diciembre en la Arena Diriyah de Arabia Saudita. Este evento será transmitido por las señales de Azteca 7, Televisa, Space, ESPN y DAZN, desde las 3:00 pm, hora de Perú. ATV (canal peruano) hará una retransmisión a las 9:00 de la noche.

Ruiz Jr. y Joshua ya se habían enfrentando el 1 de junio de este año. Aquella noche, Joshua llegó como el gran campeón y favorito a retener sus títulos en el Madison Square Garden. Pero no fue así. Andy Ruiz, a pesar de su físico poco convencional para este deporte, lo sorprendió y lo venció en el séptimo round, por nocaut técnico.

El ahora monarca de los pesos completos, nacido en California, tiene la oportunidad de consagrar su reinado ante un Anthony que viene dispuesto a todo, con tal de cobrarse ese mal momento que su rival le hizo vivir en el recinto neoyorquino.

“Toda la presión está sobre él, no sobre mí, porque yo ya conseguí mi sueño, lo hice realidad con muchos golpes cuando lo vencí en la primera pelea”, dijo Ruiz, quien, además de ser estadounidense, tiene la nacionalidad mexicana, con la cual se identifica más.

“Por supuesto que quiero dejar un legado. Me he preparado mucho y he venido a este combate a vencer a mi rival como en la primera oportunidad”, agregó. Por su parte, Joshua aseguró esta semana que "no hay miedo en mi corazón, ni en mis ojos, ni en mi mente”.

