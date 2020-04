El Monday Night Raw de esta semana, celebrado sin público en el Performance Center de Orlando, dejó a Seth Rollins atacando al campeón de la WWE Drew McIntyre. Y es que el autodenominado ‘Mesías’ le aplicó dos fuertes pisotones al ‘Piscópata escocés’.

Segundos antes, McIntyre había podido derrotar al campeón de los Estados Unidos Andrade, quien no se llevó la victoria a pesar de que recibió la ayuda de sus dos compañeros Ángel Garza y Austin Theory.

En este show rojo también se conoció a las tres primeras superestrellas femeninas que clasificaron a la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020. Ellas son Nia Jax, Shayna Baszler y Asuka.

En otros resultados, Aleister Black venció a Oney Lorcan; Austin Theory derrotó a Akira Tozawa; Ángel Garza acabó con Tehuti Myles; Bobby Lashley (con Lana) se impuso a No Way José; y The Viking Raiders batieron a Ricochet y Cedric Alexander. Más resultados en la galería de esta nota.

Así fue el segmento estelar de Raw. (Foto y video: FOX Sports 2)

LA PREVIA

La compañía de lucha libre de entretenimiento ha confirmado la presencia de los máximos campeones de la ‘marca roja’ para esta edición: Drew McIntyre, monarca absoluto de la empresa y Becky Lynch, dueña del cinturón femenino.

La semana pasada, Raw presentó una pelea entre el escocés y el Big Show solo instantes después de terminar Wrestlemania 36. El británico defendió exitosamente el cetro y este lunes podría conocer a un retador camino a Money in the Bank.

Brock Lesnar, anterior campeón de WWE, debería tener la primera opción para conseguir una revancha, pero la presencia de la ‘Bestia’ no es segura. Entonces, la figura de Seth Rollins surge como posible oponente al evento del 10 de mayo.

Por su lado, Becky Lynch ha vivido una semana especial. La irlandesa cumplió un año como campeona femenina de Raw el pasado 7 de abril. La luchadora se unió a Trish Stratus, Asuka y Shayna Baszler, a quien venció en Wrestlemania 36.

Aunque todo hace indicar que la ex monarca de NXT reclamará una nueva oportunidad para ingresar al cuadrilátero con ‘El Hombre’. La pelea podría proyectarse para el siguiente evento que, por ahora, no tiene locación confirmada.

En el transcurso de la semana, WWE anunció que realizará combates clasificatorios para las Ladder Match masculina y femenina de Money in The Bank.

Kevin Owens, Randy Orton, AJ Styles y Aleister Black pueden estar involucrados en los enfrentamientos. Del otro lado, Bianca Belair, Nia Jax, Asuka y Liv Morgan buscarían una chance por el maletín.

WWE: horarios de Raw

Perú 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (14 de abril)

