El peleador peruano Gastón Bolaños le dio buenos golpes a su rival el estadounidense Solo Hatley Jr.. Sin embargo, no le alcanzó para llevarse la victoria en las preliminares del Bellator 239, evento que se está celebrando en el WinStar World Casino de Thackerville, en Oklahoma.

Los jueces marcaron 29-28, 28-29 y 29-28 a favor del norteamericano, quien de esta manera se quedó con el triunfo por decisión dividida. Hatley llevó la pelea al suelo en reiteradas oportunidades, lo que le ayudó a sumar los puntos que le dieron la victoria.

“No voy a decirles que gané, pero creo que hice más daño. Dejé mi corazón allí y continuaré dejándolo allí. Me encanta lo que hago, no me importa ganar o perder, solo me importa pelear y dar combates emocionantes”, publicó Bolaños en Instagram.

Con este resultado, 'The Dreamkiller’ suma dos derrotas consecutivas: en septiembre del año pasado cayó ante Daniel Carey por sumisión y, ahora, sus planes de arrancar el 2020 con un triunfo se han visto frustrados por Hatley.

Bolaños deja su récord de MMA con un resultado de cinco victorias y tres derrotas; mientras que el de Estados Unidos obtiene ocho triunfos y dos caídas.

