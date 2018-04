El hecho de que Saúl 'Canelo' Álvarez haya dado doping positivo no significa que la revancha con Gennady Golovkin no vaya a llevarse a cabo. Esta fue confirmada para setiembre próximo.



Óscar de la Hoya, mánager de Saúl 'Canelo' Álvarez, habló para las cámaras de TMZ. Ahí, reveló que la pelea se dará a penas el mexicano cumpla con la sanción de seis meses.



"'Canelo' se está preparando para la pelea. Él es uno de los deportistas más limpios que conozco. Ha pasado miles de exámenes y esta fue la primera vez que falló", señaló.



"Sé que muchos lo están criticando, pero ya verán en setiembre. Cuando venza a Golovkin, todos se darán cuenta de que estaban equivocados",finalizó.



Hasta el momento no hay una fecha definida, pero podría ser alrededor del 16 de setiembre. En esa fecha, el año pasado, se llevó a cabo el primer enfrentamiento, que quedó empate.