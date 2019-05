Ya está listo: así fue la llegada del Daniel Jacobs, el peligroso rival de Canelo Álvarez [VIDEO]

Saúl 'Canelo' Álvarez y Daniel Jacobs se enfrentarán esta noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en una pelea donde se unificarán los títulos medianos de la AMB, CMB y FIB.

El primer boxeador que llegó al T-Mobile Arena fue el mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, y el segundo fue el estadounidense Daniel Jacobs, quien arribó acompañado de su equipo. Se le notaba tranquilo.



Sin embargo, Canelo es el favorito a ganar la pelea y lo sabe. Pero también es consciente que nada es seguro en el mundo de los guantes. "En el boxeo, todo puede suceder. Si lo puedo vencer por decisión o por KO no importa. Yo tengo la experiencia. No me importa si mi rival es más chico o es más fuerte", sostuvo el pugilista.

El boxeador tapatío llega con un historial de 51 triunfos, dos empates y una sola derrota sufrida ante Floyd Mayweather, Jr., mientras que su peligroso, Jacobs, oponente tiene 35 victorias y solo dos derrotas. En esta pelea, los dos evitarán seguir marchando su hoja de vida.

