¡Ingresó 'el hombre milagroso'! Así fue la entrada al ring de Daniel Jacobs, el rival de Canelo [VIDEO]

Tras cantar los himnos nacionales de México y Estados Unidos, el primero en salir al escenario fue el rival de Canelo Álvarez , el estadounidense Daniel Jacobs , quien salió con una vestimenta de color rojo y verde.



El de Nueva York, campeón de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), salió con su equipo y uno de ellos llevaba el cinturón del estadounidense mostrándolo en lo alto.

Canelo vs. Jacobs: el ingreso del estadounidense al ring del T-Mobile Arena. (Space)

Canelo es el favorito a ganar la pelea y lo sabe. Pero también es consciente que nada es seguro en el mundo de los guantes. "En el boxeo, todo puede suceder. Si lo puedo vencer por decisión o por KO no importa. Yo tengo la experiencia. No me importa si mi rival es más chico o es más fuerte", sostuvo el pugilista.

El boxeador tapatío llega con un historial de 51 triunfos, dos empates y una sola derrota sufrida ante Floyd Mayweather, Jr., mientras que su peligroso oponente, Daniel Jacobs, tiene 35 victorias y solo dos derrotas. En esta pelea, los dos evitarán seguir marchando su hoja de vida.

