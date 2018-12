El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez quiere cerrar su año 2018 ganando un nuevo título mundial este sábado 15 de diciembre cuando se enfrente al británico Rocky Fielding en el Madison Madison Square Garden de Nuea York. Depor te traerá la mayor información sobre la gran pelea de la noche y la parrilla de canales para que no te pierdas el enfrentamiento el cinturón Supermediano de la AMB. ¿ Cómo, cuándo y dónde ver el evento estelar? A continuación, todo lo que debes saber en la siguiente nota.

Canelo Álvarez aseguró estar "preparado para hacer historia" cuando enfrente el sábado 15 de diciembre al británico Rocky Fielding por el título de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tres meses después de convertirse en campeón mundial de los medianos ante el kazajo Gennady Golovkin.

"Quizás muchos no le dan el crédito que se merece a Rocky Fielding pero por algo es campeón mundial. Sé el riesgo que tengo enfrente, me preparé muy fuerte como siempre. Sé que va a ser una pelea fuerte pero me gustan los retos y estamos preparados para hacer historia", señaló Canelo Álvarez , quien buscará igualar los títulos en tres categorías diferentes de leyendas del pugilismo mexicano como Julio César Chávez.

Saúl Canelo Álvarez es también campeón mundial superwélter por el Consejo Mundial (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo. El sábado, el azteca se enfrentará a Rocky Fielding , el actual rey de los supermedianos, luego de vencer en julio en Alemania al local Tyron Zauge por nocaut técnico.

"Fui a Alemania, nadie apostó por mí y gané. Aquí nadie confía en que gane pero creo en mí, vengo aquí como campeón y eso es lo que hacen los campeones: ganan. Esta es una gran oportunidad y estoy muy contento de estar aquí", señaló Rocky Fielding.

Luego de su victoria ante Golovkin, Saúl Canelo Álvarez presenta un récord de 50 victorias (35 por KO), dos empates y una única derrota (frente al estadounidense Floyd Mayweather Jr.) en su carrera, mientras Fielding cuenta con balance de 27 triunfos (15 por KO) y un único tropiezo.

Desde el Madison Square Garden, Canelo Álvarez se medirá ante Rocky Fielding, entérate cómo seguir la trasmisión EN DIRECTO. (FOTO: AFP) Desde el Madison Square Garden, Canelo Álvarez se medirá ante Rocky Fielding, entérate cómo seguir la trasmisión EN DIRECTO. (FOTO: AFP) Desde el Madison Square Garden, Canelo Álvarez se medirá ante Rocky Fielding, entérate cómo seguir la trasmisión EN DIRECTO. (FOTO: AFP)

¿CUÁNDO PELEA SAÚL CANELO ÁLVAREZ VS. ROCKY FIELDING?

Tanto Saúl Canelo Álvarez como Rocky Fielding han sabido celebrar títulos este 2018. Sin embargo, en la pelea Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding solo uno podrá gritar campeón. La AMB, que ofrece en esta oportunidad el cinturón de peso Supermediano en poder de Fielding, designó como la fecha el sábado 15 de diciembre. En algunos países como España o Japón, por otro lado, la pelea podrá ser vista en la madrugada o mañana del domingo 16.



¿A QUÉ HORA COMIENZA LA PELEA ENTRE CANELO VS. ROCKY POR EL TÍTULO SUPERMEDIANO?

La pelea Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding será el estelar de muchos enfrentamientos en el Madison Square Garden de New York. Sin embargo, la transmisión en México iniciará a las 7:45 p.m. (hora local). En países como Perú, Colombia, Estados Unidos, Panamá y Ecuador la hora para seguir la jornada arranca a las 8:45 p.m. Asimismo, en Argentina, Chile y Uruguay se podrá ver EN VIVO desde las 22:45 horas locales. En España, como hemos mencionado, todo parte desde 3:45 a.m. del domingo.



¿DÓNDE TRANSMITEN LA PELEA ENTRE SAÚL CANELO ÁLVAREZ Y ROCKY FIELDING EN VIVO Y EN DIRECTO?



Colombia (8:45 p.m.) Space

Argentina (10:45 p.m) TNT Sports

México (7:45 p.m.) Space, TV Azteca, Televisa

España (3:45 am del domingo) DAZN

Uruguay (10:45 p.m.) Fox Action

Chile (10:45 p.m.) Space

Costa Rica (7:45 p.m.) Space

Ecuador (8:45 p.m.) Space

Panamá (8:45 p.m.) RPCTV

Estados Unidos: (8:45 p.m.) DAZN

CONOCE EL MADISON SQUARE GARDEN EN GOOGLE MAPS