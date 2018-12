El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez noqueó el sábado al británico Rocky Fielding en el tercer round para arrebatarle el título de peso supermediano de la AMB.



De esta manera, Álvarez de 28 años se consagró campeón del mundo en tres categorías diferentes: superwelter, mediano y supermediano.



"Me sentí muy fuerte y bien. Hicimos un buen trabajo y lo aplicamos aquí que es lo importante y me siento muy contento", dijo Álvarez tras la pelea.



"Vamos a disfrutar de este triunfo y de todo lo realizado en el 2018, y después pensaremos en qué es lo que viene. Lo que si es una realidad es que peleo el 5 de mayo y el 15 de septiembre", adelantó.



En la pelea, disputada en el Madison Square Garden de Nueva York, Álvarez mandó a la lona a Fielding en los tres rounds gracias a una rápida combinación de golpes y un contundente gancho al hígado.



En el tercer round, Fielding, que no presentó ninguna resistencia, cayó de rodillas en dos ocasiones por lo que el juez sobre el ring decidió parar la pelea.

FUENTE (REUTERS)