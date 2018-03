Es la pelea de boxeo más esperada del año, pero estuvo cerca de venirse abajo por el doping positivo de Saúl 'Canelo' Álvarez. Hace unas semanas, se conoció que había clembuterol en la sangre del mexicano.



A pesar de ello, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció que no se cancelaría la revancha, pactada para el próximo 5 de mayo. Esto, como era de esperarse, molestó a Gennady Golovkin.



"Es una situación peligrosa. Soy un atleta, un atleta profesional, para mí, como boxeador, si alguien ha dado positivo se cancela, no importa si es en dos meses", señaló el kazajo en una entrevista para ESPN.



A pesar de ello, Gennady Golovkin aseguró que no culpa a 'Canelo' Álvarez por la contaminación. "Si fue carne, o la leche o la alimentación es otra historia. La Comisión nos dijo que dio positivo y eso es muy malo, pero creo que no es un problema de la carne, no es sólo su problema, es un problema de su equipo, si son profesionales deben entender y saber lo que come, no es un problema de la carne, él tiene una mala imagen ahora, mucha gente lo ve como algo negativo para el deporte, es un problema de su equipo", finalizó.



Gennady Golovkin y 'Canelo' Álvarez pelearán por segunda vez. La primera fue en setiembre pasado y los jueces dieron como resultado un empate.