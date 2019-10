CM Punk: "Los luchadores de AEW deben concentrarse en ellos mismos y dejar de hablar de WWE"

All Elite Wrestling (AEW ) ha llegado con fuerza y hasta el momento siempre le ha ganado a NXT, la marca amarilla de la WWE (ambos compiten en el mismo horario). Sobre este enfrentamiento han comentado mucha voces, recientemente la de CM Punk.



El luchador, oriundo de Chicago, fue entrevistado por el medio Screen Rant para que hable sobre la película Girl On The Third Floor, en la que él es protagonista. Pero también se refirió a la nueva competencia de Vince McMahon.

" AEW debe concentrarse en sí mismo y dejar de hablar de WWE. Cody, The Young Bucks, Kenny Omega, Jon Moxley, ellos tienen algo genial entre manos. Pero le quitan valor a lo que hacen cuando atacan de forma constante a WWE", declaró CM Punk.

"No ha habido una alternativa a WWE en mucho tiempo. Pero si la gente de AEW sigue hablando de ellos, se van a sabotear ellos mismos. Me gustaría que simplemente se concentren en el producto que tienen, lo construyan y lo mejoren. Creo que eso beneficiaría a todos los aficionados", agregó.



► Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild: se enfrentan esta noche en los cuartos de final del Lima Challenger



► New York Knicks vs. Brooklyn Nets: se enfrentan en partido de la NBA desde el Barclays Center



► Lakers vs. Jazz: sigue el duelo de la NBA desde el Staples Center de Los Angeles



► ¡Todo listo! Enrique Barzola tuvo último careo con el ruso Movsar Evloev previo al UFC Singapur [VIDEO]