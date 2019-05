¡A dejarlo todo! Así fueron los careos de los peruanos que estarán en el evento de Combate Américas en Lima [VIDEO]

El día ha llegado y el último jueves en la tarde se llevó a cabo la ceremonia de pesaje del que será el primer e histórico evento de Combate Américas en Perú.

Los protagonistas de los 10 duelos que se realizarán este viernes en el Coliseo Manuel Bonilla, en Lima, superaron sin problema la báscula y se declararon en perfecta forma para ofrecer un gran espectáculo a todos los amantes de las MMA en Perú.



En la pelea principal de Combate Américas en Perú, el peruano Geanfranco Cortez dio 70.4 kilos (155.4 libras), mientras que su rival, el mexicano Daniel Zellhuber, reportó con 70.3 kilos (155.2 libras), una pelea pactada en peso pluma.



Para el evento coestelar de la noche, el peruano Marlon Gonzales (67.85 kilos) y el chileno Pablo Villaseca (67.6 kilos), no tuvieron problemas para dar el peso acordado y estar listos para verse en la jaula de Combate Américas.



Combate Américas -Combate Perú: resultados del pesaje

Evento principal:

-Geanfranco Cortez (70.4 kilos) vs. Daniel Zellhuber (70.3 kilos), combate peso pluma



Evento coestelar:

-Marlon Gonzales (67.85 kilos) vs. Pablo Villaseca (67.6 kilos), combate pactado a 68 kilos



Cartelera preliminar:

-Peso Paja femenino: (52.1 kilos) Alitzel Mariscal (51.4 kilos) vs. María Paula Buzaglo (51.9 kilos)



-Peso Gallo (61 kilos): Andrés Ayala (61.5 kilos) vs. Renzo Méndez (61.1 kilos)



-Peso Gallo: Eduardo Torres (60.8 kilos) vs. Rodrigo Vera (61.1 kilos)



-Peso Pluma (66 kilos): Bruno Pereira (66 kilos) vs. Kevin Moreyra (66 kilos)



-Peso Gallo: Vicente Vargas (61.1 kilos) vs. Zuri Valenzuela (60.2 kilos)



-Peso Pactado (54.4 kilos): Jennifer González (54.3 kilos) vs. Dana Zighelboim Grau (53.5 kilos)



-Peso Gallo: David Martinez (60 kilos) vs. Wiliam Sánchez (60 kilos)



-Peso Mosca (56.6 kilos): José Ochoa (56.1 kilos) vs. Omar Torres (57 kilos)

Combate Américas: ceremonia del pesaje y careos:

