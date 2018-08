Una de las principales características de Conor McGregor es la irreverencia que puede mostrar ante sus rivales. Un aspecto que James Gallagher, su discípulo, intentó imitar durante su último combate de MMA.

Sin embargo, no terminó bien, pues el pupilo de Conor McGregor terminó noqueado en menos de un minuto en el Bellator 204 ante Ricky Bandejas. Luego de provocar a su rival, el joven irlandés de 21 años recibió una brutal patada a la cabeza.

Primero, Bandejas le conectó un recto y después le propinó el 'high kick' que dejó sentido a Gallagher. A pesar de que intentó zafarse, su rival lo terminó noqueando con el 'ground and pound'. Así, el pupilo de McGregor recibió su primera derrota como profesional.

Luego de esa pelea, Gallagher fue entrevistado por Ariel Helwani, en donde reconoció sus errores. Eso sí, destacó que esta derrota le servirá para crecer, basándose en la caída de Conor McGregor ante Nate Díaz en 2016.

"Me motivaré como él lo hizo. Mis padres me enseñaron a no escapar de nada", dijo. "Si digo que soy el mejor de todos los tiempos y me ganan, entonces es una gran caída, pero no tengo miedo de eso. Así que lo analizo todo y sigo adelante", finalizó.