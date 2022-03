El ex campeón de la UFC fue detenido por conducción peligrosa en Dublin, Irlanda. Los agentes de la Guardia Civil decidieron detenerlo e incautar su Bentley de 200 mil dólares, así informó el medio de comunicación ‘Irish Independent’.

Según informó el medio de comunicación, el ex campeón de UFC fue detenido por la policía el último fin de semana por la manera de conducir que tuvo, lo que llamó la atención de las autoridades. Cabe destacar que, no es la primera vez que el deportista tiene conflictos legales.

Si bien McGregor salió pagando una fianza tras algunas horas encerrado, la situación legal no ha finalizado. En abril deberá comparecer ante el tribunal del distrito de Blanchardstown, en el que estará presente por segunda vez ya que en el 2017 tuvo problemas por manejas con exceso de velocidad.

De darse la situación de forma negativa para McGregor, el ex UFC podría ser multado con cinco mil euros, sin embargo, un portavoz del luchador sostuvo que “el Sr. McGregor conducía hacia el gimnasio cuando Gardaí lo detuvo por presuntas infracciones de tránsito. Pasó las pruebas de drogas y alcohol tomadas en la estación”.

No es la primera vez que tiene conflictos con la ley. En octubre del año pasado tuvo un conflicto por agredir a un conocido dj. “El muy famoso McGregor me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivo mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa”, explicó el artista Facchinetti en una publicación en sus redes sociales.