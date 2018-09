Georges St-Pierre volvió a la UFC en noviembre de 2017, tras cuatro años de inactividad, solo para hacer historia. El canadiense sometió a Michael Bisping y ganó el título de peso mediano (84 kilos), su segundo cetro en la compañía, pues por muchos años fue el monarca de la división wélter (77 kilos).

Sin embargo, existe otra división que parece llamar bastante la atención de Georges St-Pierre. Se trata de la de peso ligero (70 kilos), cuyo cinturón se pondrá en juego el próximo 6 de octubre, cuando el campeón Khabib Nurmagomedov enfrente a Conor McGregor.

"Aunque sí me gustaría hacerlo, creo que la UFC nunca me dejará bajar a las 155 libras (peso ligero). Deben tener miedo de que gane y lo entiendo desde el punto de vista comercial. Pero en este momento no tengo contrato para pelear con nadie, así que no lo descarto", dijo Georges St-Pierre en declaraciones publicadas por el sitio BJPenn.com.



Lo cierto es que, a sus 37 años, Georges St-Pierre no la tendría nada fácil para llegar a dar el peso en 70 kilos. Por lo que se cree que lo más probable es que el canadiense regrese pronto a UFC para desafiar al actual campeón wélter, Tyron Woodley.

"Desde el momento en que firmas un contrato empieza el estrés. Ahora mismo, mi salud es lo más importante para mí. Pero no cierro la puerta a pelear de nuevo", finalizó Georges St-Pierre.