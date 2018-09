Khabib Nurmagomedov se prepara para su primera defensa titular ante Conor McGregor en el UFC 229. Y a menos de una semana del evento, el campeón ligero recibió una dura noticia que podría afectar su concentración.

Según informó la página RT.com, al padre de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, le rechazaron la visa americana para poder viajar de Rusia a Estados Unidos. Con ello, no podrá estar presente en la esquina de su hijo en el T-Mobile de Las Vegas.

"Fui a la embajada de Estados Unidos en Estambul, Turquía, el viernes, pero no me aceptaron", confesó el también entrenador de Khabib. Asimismo, agregó que no es la primera vez que le niegan el acceso a dicho país. Uno de sus últimos intentos se dio en la previa del UFC 223, cuando su hijo logró el título ligero.



Cabe señalar que Abdulmanap volverá a intentar acceder a la visa en los próximos días para estar en el UFC 229. Aunque, según el propio Khabib, sabe que las opciones de ver a su padre en el T-Mobile de Las Vegas son mínimas.