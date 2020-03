Durante su preparación para su pelea contra Joanna Jedrzejczyk, la campeona Weili Zhang tuvo que lidiar con un problema externo: el coronavirus. La peleadora china se vio obligada a salir de su país por el brote del virus y así no comprometer su defensa titular de peso paja para el UFC 248.

En una entrevista para ESPN, Zhang reveló cómo tuvo que salir de China para no tener problemas con su entrada a Estados Unidos. Y con ello, seguir apta para pelear este 7 de marzo en el UFC 248.

“Recibí la noticia de que los vuelos entre Estados Unidos y China habían sido suspendidos. Esa mañana recibí un mensaje del gerente de UFC que me decía que me fuera de inmediato. Luego comenzamos a empacar nuestro equipaje y nos dirigimos al aeropuerto alrededor del mediodía. Fue un apuro. Pensé que era un sueño. Ni siquiera sabía dónde entrenar ni nada. Toda la experiencia fue como la vida de un refugiado intentando irse", contó.

“De repente me dijeron que tenía que irme, lo que me emocionó mucho. Volé a Abu Dhabi el 7 de febrero, después de pasar una semana en Tailandia. En ese momento estaba un poco frustrada y muy emocionada porque me acababa de acostumbrar a Tailandia. Allí, tenía dos entrenadores locales con los que podía hablar al menos, pero no sabía nada sobre Abu Dhabi, así que estaba muy molesta y estresada", añadió la china.

“Llamé a mi madre y le dije que estaba molesta. Ella me dijo que había muchas personas en China luchando contra el virus y que no debería ser yo la que me quejara solo porque tenía que viajar. Me dijo que los médicos y enfermeras ni siquiera tenían tiempo para dormir y que debería estar agradecida y superar las dificultades. Las palabras de mi madre me dieron mucha confianza en ese momento”, finalizó.

