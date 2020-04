La incertidumbre se mantiene en el mundo de la raqueta y no es seguro que en agosto Nueva York pueda recibir el US Open 2020, último Grand Slam de la temporada. La USTA (Asociación de Tenis de Estados Unidos) aún mantiene sus planes de celebrar su 'major’ en la ciudad de la ‘Gran Manzana’, pero la realidad dice otra cosa. Por eso, la organización estaría pensando en llevar a cabo el torneo en Indian Wells (California), según ha informado el diario Marca. ¿Y por qué en ese lugar?

Desde que llegó el coronavirus a territorio estadounidense, el estado de Nueva York ha registrado más de 270 mil casos de contagios y más de 21 mil muertes. Sin embargo, en California la situación es diferente: hasta hoy hay 39 mil personas con el virus de Wuhan y poco más de 1500 fallecidos a causa del COVID-19.

Además, el Billie Jean King Tennis Center, el complejo deportivo en donde se juega anualmente el US Open, se ha convertido en un hospital para personas con COVID-19. No solo eso. En el estadio Louis Armstrong, el segundo de mayor capacidad, se reparten 25 mil platos de comidas diarias para personas que no tiene un hogar.

Entonces, ante esta situación, el Tennis Garden del Valle de Coachella, en donde se disputa el Masters 1000 de Indian Wells, podría ser una opción. El Indian Wells (que esta año fue cancelado por el coronavirus) es considerado como el quinto mejor torneo del circuito -detrás de los Grand Slam- y no solo por sus grandes estadios. También tiene 22 puntos de comida, tiendas y espacio de ocio para los asistentes. Sin duda, el US Open se podría realizar allí.

El único problema para Estados Unidos es que no se sabe cómo estará la crisis del coronavirus en agosto. No se seguro si se podrá jugar con público o si los tenistas y jueces de líneas podrán viajar al país norteamericano sin correr el riesgo de contagiarse de SARS-CoV-2.

Cabe mencionar que los circuitos profesionales del tenis -tanto la ATP como la WTA- están paralizados hasta el 7 de junio.

TE PUEDE INTERESAR